Вяльбе предрекла российским лыжникам пропуск Олимпиады-2026
Российских лыжников вряд ли допустят на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, заявила Sport24 глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) 27 сентября продлила отстранение российских спортсменов на сезон 2024/25.
«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение. Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе», — сказала Вяльбе.
FIS отстранила россиян в 2022 году, в мае 2023-го отстранение было продлено до дальнейшего уведомления.
На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».
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