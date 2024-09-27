Вяльбе предрекла российским лыжникам пропуск Олимпиады-2026

Президент Федерации лыжных гонок России назвала абсолютно ожидаемым решением продление отстранения российских лыжников на новый сезон. Вяльбе считает, что и на Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо их не допустят

Елена Вяльбе (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Российских лыжников вряд ли допустят на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, заявила Sport24 глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) 27 сентября продлила отстранение российских спортсменов на сезон 2024/25.

«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение. Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе», — сказала Вяльбе.

FIS отстранила россиян в 2022 году, в мае 2023-го отстранение было продлено до дальнейшего уведомления.

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».