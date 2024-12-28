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Тренер «Вашингтона» объявил о возвращении Овечкина после перелома

Овечкин проведет первый матч после перелома ноги 29 декабря против «Торонто»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» в ночь на 29 декабря сыграет против «Торонто Мэйпл Лифс». 39-летний Овечкин пропустил 16 матчей после перелома малоберцовой кости
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что российский капитан клуба Александр Овечкин сыграет против «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 29 декабря. Об этом в соцсети Х сообщила журналистка ESPN Кристен Шилтон.

Для 39-летнего Овечкина это будет первая встреча после перелома ноги.

Накануне россиянин провел первую полноценную тренировку с основой «Вашингтона» после травмы. Он занимался в первом звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом, а также в первой бригаде большинства.

Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября. В клубе оценивали срок восстановления в четыре—шесть недель. В итоге он пропустил чуть больше пяти недель и 16 матчей, в которых у «Вашингтона» десять побед и шесть поражений.

Овечкин провел полноценную тренировку с основой «Вашингтона» после травмы
Спорт
Александр Овечкин

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 34 матчах.

На счету Овечкина в этом сезоне 15 голов и десять передач в 18 матчах. Ему осталось 26 шайб до повторения рекорда по голам за карьеру в НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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