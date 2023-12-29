Роман Костомаров рассказал о слезах после возвращения на лед в шоу Авербуха

Костомаров рассказал о слезах после возвращения на лед в шоу Авербуха

Олимпийский чемпион Турина, который в этом году перенес несколько ампутаций, заявил, что не смог сдержать эмоций после исполнения своего номера

Татьяна Навка и Роман Костомаров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров рассказал журналистам, что не смог сдержать слезы, когда впервые после ампутаций вышел на лед в шоу Ильи Авербуха.

«Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — это атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей… Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

По словам Костомарова, он испытывал двоякое ощущение от своего проката. «Я был счастлив выйти на лед при полном зале. В то же время мне было грустно и больно, что не могу кататься так, как раньше. Но смог хотя бы скользить, показать победный олимпийский танец «Кармен» с Татьяной Навкой», — рассказал фигурист.

Костомаров 10 января попал в «Коммунарку» с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Длительное подключение к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации; используется при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности) помогло спасти спортсмену жизнь, но привело к нарушению кровообращения, вызвавшему проблемы с сосудами пальцев рук и ног.

46-летний фигурист перенес несколько ампутаций на руках и ногах. Выписали из больницы его только в начале июля.

17 декабря Костомаров в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха, вышел на лед на коньках, приняв участие в номере своей супруги Оксаны Домниной. Также Костомаров и Татьяна Навка исполнили программу «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

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Роман Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.