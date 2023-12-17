 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу Авербуха. Видео

Роман Костомаров вышел на лед на коньках в юбилейном шоу Авербуха
Фигурист принял участие в номере своей жены Оксаны Домниной. Впервые Роман Костомаров сообщил, что встал на коньки, 11 декабря
Роман Костомаров и Оксана Домнина
Роман Костомаров и Оксана Домнина (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха, которое проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

Костомаров появился на льду в номере его жены Оксаны Домниной.

Видео: YouTube-канал «Кваксель»

«Спасибо Илье (Авербуху) и всей команде, которые всегда были рядом на протяжении полугода, что я был в больнице. Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под нее подстроиться и буду достойно жить дальше», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

Костомаров впервые после протезирования вышел на лед на коньках. Видео
Спорт
Роман Костомаров и Оксана Домнина

Фигурист 11 декабря опубликовал видео своей первой тренировки на коньках.

Костомаров потерял обе стопы и перенес ампутации на кистях из-за осложнений пневмонии, с которой его госпитализировали в январе. Фигурист использует протезы, на левой кисти у него еще планируется операция.

Читайте на РБК Pro
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
Как предприниматели разрушают свой бизнес в первый же год
«Постковид»: почему после коронавируса люди болеют годами
Сегодня ты нужен, а завтра уволен: кто меняет офис на портфельную карьеру

Костомаров дважды побеждал на чемпионатах мира и трижды на чемпионатах Европы в паре с Татьяной Навкой.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Роман Костомаров

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
«Единая Россия» поддержала кандидатуру Путина на выборах президента Политика, 16:34
ФТС предупредила о возможной конфискации отправленных в ЕС подарков Общество, 16:27
Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет «в обмен на колбасу» Политика, 16:25
Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу Авербуха. Видео Спорт, 16:20
Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу Авербуха. Видео Спорт, 16:19
Politico узнала об отправке США авианосца к Йемену из-за атак хуситов Политика, 16:18
Мэр Воронежа пообещал убрать снег после появления его фамилии на сугробах Общество, 16:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Россиянке из-за отказа украинки пришлось играть финал турнира с мужчиной Спорт, 15:46
Новак анонсировал дополнительное сокращение экспорта нефти в декабре Экономика, 15:37
Патрушев рассказал, когда в Россию привезут турецкие яйца без пошлины Экономика, 15:26
В детском саду в Ярославской области ребенок получил ожог кипятком Общество, 15:13
NYT узнала, что Нетаньяху не одобрил план пресечения «потока денег» ХАМАС Политика, 15:10
Бакальчук оценила перспективу передачи Wildberries детям Бизнес, 15:00
Лучший бомбардир «Локомотива» назвал свою стоимость завышенной в 14 раз Спорт, 14:56