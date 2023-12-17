Роман Костомаров вышел на лед на коньках в юбилейном шоу Авербуха

Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу Авербуха. Видео

Фигурист принял участие в номере своей жены Оксаны Домниной. Впервые Роман Костомаров сообщил, что встал на коньки, 11 декабря

Роман Костомаров и Оксана Домнина (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха, которое проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

Костомаров появился на льду в номере его жены Оксаны Домниной.

Видео: YouTube-канал «Кваксель»

«Спасибо Илье (Авербуху) и всей команде, которые всегда были рядом на протяжении полугода, что я был в больнице. Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под нее подстроиться и буду достойно жить дальше», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

Фигурист 11 декабря опубликовал видео своей первой тренировки на коньках.

Костомаров потерял обе стопы и перенес ампутации на кистях из-за осложнений пневмонии, с которой его госпитализировали в январе. Фигурист использует протезы, на левой кисти у него еще планируется операция.

Костомаров дважды побеждал на чемпионатах мира и трижды на чемпионатах Европы в паре с Татьяной Навкой.