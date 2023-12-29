Гашек поддержал вернувшегося в хоккей в 50 лет Хабибулина

Гашек — о возвращении в хоккей 50-летнего Хабибулина: я скрестил за него пальцы

Двукратный обладатель Кубка Стэнли заявил, что россиянин был отличным вратарем во время своей карьеры. По словам Гашека, он скрестил за Хабибулина пальцы, чтобы тот успешно вернулся на профессиональный лед

Доминик Гашек (Фото: «Спорт-Экспресс» / ТАСС)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек желает удачи олимпийскому чемпиону 1992 года Николаю Хабибулину, который в 50 лет подписал контракт с клубом КХЛ. Об этом чех заявил «Матч ТВ».

«Я, конечно, был удивлен. Николай был отличным вратарем, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в «Аризоне» и «Тампе». Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок», — сказал Гашек.

Хабибулин, которому 13 января исполнится 51 год, на этой неделе подписал профессиональный контракт с нижегородским «Торпедо», где также работает тренером вратарей. Он является олимпийским чемпионом Альбервиля, обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по числу матчей в НХЛ среди российских вратарей.

Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея. Он является членом Зала славы хоккея, клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры Гашек выступал за московский «Спартак» (2010–2011). Чех — самый возрастной вратарь в истории КХЛ. В феврале 2011 года в возрасте 46 лет он сыграл свой последний матч за «красно-белых».