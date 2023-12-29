Гашек поддержал вернувшегося в хоккей в 50 лет Хабибулина
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек желает удачи олимпийскому чемпиону 1992 года Николаю Хабибулину, который в 50 лет подписал контракт с клубом КХЛ. Об этом чех заявил «Матч ТВ».
«Я, конечно, был удивлен. Николай был отличным вратарем, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в «Аризоне» и «Тампе». Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок», — сказал Гашек.
Хабибулин, которому 13 января исполнится 51 год, на этой неделе подписал профессиональный контракт с нижегородским «Торпедо», где также работает тренером вратарей. Он является олимпийским чемпионом Альбервиля, обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по числу матчей в НХЛ среди российских вратарей.
Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея. Он является членом Зала славы хоккея, клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры Гашек выступал за московский «Спартак» (2010–2011). Чех — самый возрастной вратарь в истории КХЛ. В феврале 2011 года в возрасте 46 лет он сыграл свой последний матч за «красно-белых».
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