 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Гашек поддержал вернувшегося в хоккей в 50 лет Хабибулина

Гашек — о возвращении в хоккей 50-летнего Хабибулина: я скрестил за него пальцы
Двукратный обладатель Кубка Стэнли заявил, что россиянин был отличным вратарем во время своей карьеры. По словам Гашека, он скрестил за Хабибулина пальцы, чтобы тот успешно вернулся на профессиональный лед
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: «Спорт-Экспресс» / ТАСС)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек желает удачи олимпийскому чемпиону 1992 года Николаю Хабибулину, который в 50 лет подписал контракт с клубом КХЛ. Об этом чех заявил «Матч ТВ».

«Я, конечно, был удивлен. Николай был отличным вратарем, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в «Аризоне» и «Тампе». Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок», — сказал Гашек.

Ковальчук забросил шайбу во втором матче «Спартака» в КХЛ подряд
Спорт
Илья Ковальчук

Хабибулин, которому 13 января исполнится 51 год, на этой неделе подписал профессиональный контракт с нижегородским «Торпедо», где также работает тренером вратарей. Он является олимпийским чемпионом Альбервиля, обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по числу матчей в НХЛ среди российских вратарей.

Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея. Он является членом Зала славы хоккея, клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры Гашек выступал за московский «Спартак» (2010–2011). Чех — самый возрастной вратарь в истории КХЛ. В феврале 2011 года в возрасте 46 лет он сыграл свой последний матч за «красно-белых».

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Торпедо Нижний Новгород Доминик Гашек Николай Хабибулин

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Олимпийский чемпион 1992 года подписал контракт с «Торпедо»
Спорт
Лучший снайпер КХЛ продлил контракт с «Авангардом»
Спорт
Клуб КХЛ ответил на обвинения в спортивной дискриминации игроков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
Relovo узнал, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом» Спорт, 14:50
От Абызова до Улюкаева: кто из российских чиновников был под следствием Политика, 14:49 
Восемь неочевидных мест для путешествий по России РБК и Газпром нефть, 14:48
Transfermarkt назвал самых подорожавших за 2023 год футболистов Спорт, 14:36
Хакеры и мошенники украли $1,8 млрд на крипторынке в 2023 году Крипто, 14:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:31
Новым министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь Политика, 14:29
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Головная структура сети «ЕвроМедЦентр» перерегистрировалась в Россию Инвестиции, 14:27
Залужный сообщил об ударах по военным объектам Украины Политика, 14:07
Польша сообщила о прилете неопознанного объекта со стороны Украины Политика, 14:06
Совмещать работу, учебу и материнство: как легко строить карьеру РБК и Газпромбанк, 14:05
Гашек поддержал вернувшегося в хоккей в 50 лет Хабибулина Спорт, 14:00
Bloomberg назвал самый подешевевший в 2023 году металл Бизнес, 14:00
В Пензе за взятки осудили экс-министра физической культуры и спорта Политика, 13:59