Ковальчук забросил шайбу во втором матче «Спартака» в КХЛ подряд

Олимпийский чемпион Пхёнчхана отличился в первом периоде матча против нижегородского «Торпедо»

Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Олимпийский чемпион Пхёнчхана Илья Ковальчук отличился во втором подряд матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ за московский «Спартак» после возобновления карьеры.

40-летний форвард отличился в первом периоде гостевой встречи против нижегородского «Торпедо».

Ковальчук 24 декабря провел первый матч за «Спартак», воспитанником которого является, против китайского «Куньлуня» (5:2). В концовке встречи форвард забросил шайбу в пустые ворота.

До этого Ковальчук не играл с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». После этого он ездил на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве менеджера по работе с игроками НХЛ.

Ковальчук трижды брал Кубок Гагарина (в том числе с клубом СКА в 2015 и 2017 годах), также он олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России.