Олимпийский чемпион 1992 года подписал контракт с «Торпедо»

Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин стал третьим вратарем «Торпедо», где он также работает тренером. Гендиректор клуба и главный тренер допускают, что он может выйти на лед. Играть Хабибулин будет под 39 номером

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости

Олимпийский чемпион 1992 года, обладатель кубка Стэнли и рекордсмен по числу матчей в НХЛ среди российских вратарей, 50-летний Николай Хабибулин подписал контракт с нижегородским хоккейным клубом «Торпедо», где он также работает тренером вратарей. Выступать Хабибулин будет под 39 номером.

Генеральный директор клуба Александр Харламов отметил, что в «Торпедо» уже есть два вратаря — Адам Хуска и Иван Кульбаков. «Но третий вратарь и опытный «бэкап» — не помешает. Поэтому и родилась данная идея. Мы вынашивали ее давно, и вот теперь звезды, что называется, сошлись. А тренерский штаб под руководством [главного тренера] Игоря Ларионова полностью данную историю одобрил. Я могу отметить, что перспектива появления Николая Александровича в воротах — немалая и весьма реалистичная», — сказал Харламов.

«Прежде всего, мы рассматриваем этот контракт со спортивной стороны. Помимо этого, это еще один шаг в рамках популяризации клуба по всей стране и за ее пределами. Вы видите, сколько внимания вызвало подписание «Спартаком» контракта с Ильей Ковальчуком, который играет в основном составе и приносит своей команде пользу на льду. Уверен, что это под силу и Николаю Александровичу», — добавил он.

По словам Харламова, сейчас Хабибулину нужно немного времени, чтобы обрести «некоторый ритм и форму, а дальше — конкуренцию никто не отменял».

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, что клубу понадобился третий вратарь после ухода Алексея Мельничука (расторг контракт с нижегородским клубом и перешел в «Локомотив»). Как говорит Ларионов, в последние три месяца Хабибулин усердно работал, чтобы привести себя в игровую форму. «Когда появится возможность — обязательно рассмотрим его в качестве вратаря в официальном матче. Потому что сезон — продолжается, и в нем начинается самое горячее время: последние матчи «регулярки» и плей-офф. И в ближайшее время будем совместно принимать решение о том, когда он сыграет», — добавил главный тренер.

Николай Хабибулин родился 13 января 1973 года в Свердловске. Он выступал за «Автомобилист» (Свердловск, 1989), ЦСКА (Москва, 1991-1994), «Виннипег Джетс»/«Финикс Койотс» (1994-1999) и «Тампа Бэй Лайтнинг» (2001-2004), «Ак Барс» (Казань, 2004-2005), «Чикаго Блэкхокс» (2005-2009: 2013-2014), «Эдмонтон Ойлерз» (2009-2013). В 2014 году завершил игровую карьеру. С 2019 года Хабибулин тренирует вратарей сборной России, а с 2022 — защитников ворот «Торпедо».

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Хабибулин — заслуженный мастер спорта России (2002). В НХЛ он провел 799 матчей, входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю. На его счету золотая (1992) и бронзовая (2002) медаль Олимпийских Игр, победа в кубке Стэнли 2004 года в составе «Тампы Бэй».

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 44 матчах.