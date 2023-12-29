 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Хинштейн объяснил, как уехавшие в США шпажисты стали дезертирами

Хинштейн объяснил, как уехавшие в США российские шпажисты стали дезертирами
Хинштейн заявил, что Сергей и Виолетта Бида, являясь действующими военнослужащими, «сбежали из России, выбрав себе новую щедрую родину». Мать Биды ранее говорила, что спортсмен пытался уволиться из Росгвардии
Сергей Бида
Сергей Бида (Фото: Elsa / Getty Images)

Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, которых МВД объявило в розыск, сознательно сбежали из России, а слова их родных о том, что спортсменов не хотели увольнять с военной службы, — несостоятельны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

«Они активно выступают сегодня за клуб AFM California, вопреки ранее введенному в США запрету на выступления российских спортсменов из команд силовых ведомств. На этом фоне попытки родных оправдать действия беглецов, ссылаясь на их здоровье, выглядят особенно неуклюже. Очевидно, что спортсмены сознательно сбежали из России, выбрав себе новую щедрую родину», — написал Хинштейн, отметив, что они подали документы на получение грин-карт.

Мать Биды ранее рассказывала, что перед отъездом в США спортсмен несколько раз пытался уволиться из Росгвардии. «Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов», — сказала она RT.

Хинштейн, комментируя слова матери Биды, заявил, что в соответствии с указом президента все увольнения военнослужащих на период военной операции приостановлены.

Мать уехавшего в США шпажиста заявила, что ему не дали уйти из Росгвардии
Спорт
Сергей Бида

Депутат добавил, что они являлись действующими военнослужащими Росгвардии (Сергей — лейтенант, Виолетта — прапорщик), а значит совершили воинское преступление. По словам Хинштейна, уголовное дело в отношении фехтовальщиков возбуждено по ст. 337 УК (самовольное оставление части).

Биду и его супругу-шпажистку Виолетту (в девичестве — Храпину) ранее объявило в розыск МВД, не уточнив, по какой статье. Фехтовальщики в этом году уехали в США. Перед отъездом Бида числился в Росгвардии и «Динамо», а его жена была военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Бида выиграл серебро командного турнира в Токио, также на его счету две медали чемпионатов мира и три победы на чемпионатах Европы. Виолетта Бида — вице-чемпионка мира и Европы 2019 года в командных соревнованиях.

В начале июня было объявлено, что Сергей Бида получил разрешение выступать на соревнованиях в США. Среди критериев допуска значилось заявление спортсменов, что они не поддерживают боевые действия на Украине.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фехтование Александр Хинштейн Сергей Бида Виолетта Бида (Храпина)

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
МВД объявило в розыск уехавшую в США пару фехтовальщиков
Спорт
ЦСКА уволил объявленную МВД в розыск российскую шпажистку
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
Relovo узнал, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом» Спорт, 14:50
От Абызова до Улюкаева: кто из российских чиновников был под следствием Политика, 14:49 
Восемь неочевидных мест для путешествий по России РБК и Газпром нефть, 14:48
Transfermarkt назвал самых подорожавших за 2023 год футболистов Спорт, 14:36
Хакеры и мошенники украли $1,8 млрд на крипторынке в 2023 году Крипто, 14:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:31
Новым министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь Политика, 14:29
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Головная структура сети «ЕвроМедЦентр» перерегистрировалась в Россию Инвестиции, 14:27
Залужный сообщил об ударах по военным объектам Украины Политика, 14:07
Польша сообщила о прилете неопознанного объекта со стороны Украины Политика, 14:06
Совмещать работу, учебу и материнство: как легко строить карьеру РБК и Газпромбанк, 14:05
Гашек поддержал вернувшегося в хоккей в 50 лет Хабибулина Спорт, 14:00
Bloomberg назвал самый подешевевший в 2023 году металл Бизнес, 14:00
В Пензе за взятки осудили экс-министра физической культуры и спорта Политика, 13:59