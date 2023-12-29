Хинштейн объяснил, как уехавшие в США шпажисты стали дезертирами

Хинштейн заявил, что Сергей и Виолетта Бида, являясь действующими военнослужащими, «сбежали из России, выбрав себе новую щедрую родину». Мать Биды ранее говорила, что спортсмен пытался уволиться из Росгвардии

Сергей Бида (Фото: Elsa / Getty Images)

Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, которых МВД объявило в розыск, сознательно сбежали из России, а слова их родных о том, что спортсменов не хотели увольнять с военной службы, — несостоятельны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

«Они активно выступают сегодня за клуб AFM California, вопреки ранее введенному в США запрету на выступления российских спортсменов из команд силовых ведомств. На этом фоне попытки родных оправдать действия беглецов, ссылаясь на их здоровье, выглядят особенно неуклюже. Очевидно, что спортсмены сознательно сбежали из России, выбрав себе новую щедрую родину», — написал Хинштейн, отметив, что они подали документы на получение грин-карт.

Мать Биды ранее рассказывала, что перед отъездом в США спортсмен несколько раз пытался уволиться из Росгвардии. «Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов», — сказала она RT.

Хинштейн, комментируя слова матери Биды, заявил, что в соответствии с указом президента все увольнения военнослужащих на период военной операции приостановлены.

Депутат добавил, что они являлись действующими военнослужащими Росгвардии (Сергей — лейтенант, Виолетта — прапорщик), а значит совершили воинское преступление. По словам Хинштейна, уголовное дело в отношении фехтовальщиков возбуждено по ст. 337 УК (самовольное оставление части).

Биду и его супругу-шпажистку Виолетту (в девичестве — Храпину) ранее объявило в розыск МВД, не уточнив, по какой статье. Фехтовальщики в этом году уехали в США. Перед отъездом Бида числился в Росгвардии и «Динамо», а его жена была военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

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Бида выиграл серебро командного турнира в Токио, также на его счету две медали чемпионатов мира и три победы на чемпионатах Европы. Виолетта Бида — вице-чемпионка мира и Европы 2019 года в командных соревнованиях.

В начале июня было объявлено, что Сергей Бида получил разрешение выступать на соревнованиях в США. Среди критериев допуска значилось заявление спортсменов, что они не поддерживают боевые действия на Украине.