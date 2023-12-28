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Мать уехавшего в США шпажиста заявила, что ему не дали уйти из Росгвардии

Мать шпажиста Биды: он несколько раз пытался уйти из Росгвардии, но ему отказали
Елена Гришина сказала, что ее сыну Сергею Биде не удалось уволиться из Росгвардии перед отъездом в США, но он смог воспользоваться действовавшим до конца года разрешением на выезд из страны
Сергей Бида
Сергей Бида (Фото: Elsa / Getty Images)

Вице-чемпион Олимпиады в Токио Сергей Бида, которого ранее объявили в розыск по уголовной статье, перед отъездом в США несколько раз пытался уволиться из Росгвардии. Об этом RT заявила мать шпажиста, призер чемпионатов мира по фехтованию Елена Гришина.

Биду и его супругу-шпажистку Виолетту (в девичестве — Храпину) ранее объявило в розыск МВД, не уточнив, по какой статье. Фехтовальщики в этом году уехали в США. Перед отъездом Сергей Бида числился в Росгвардии и «Динамо», а его жена была военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

«РИА Новости» и телеграм-канал Shot со ссылкой на источники 27 декабря сообщили, что шпажисты разыскиваются по ст. 337 Уголовного кодекса России — за самовольное оставление части или места службы (предусматривает до десяти лет лишения свободы).

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нем присутствовали и другие фехтовальщики. Аналогичный список был в Министерстве обороны», — сказала Гришина.

По ее словам, разрешение на выезд у Биды действовало до конца года, он планировал «уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно».

РБК направил запрос в департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

ЦСКА уволил объявленную МВД в розыск российскую шпажистку
Спорт
Виолетта Бида (слева)

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Бида выиграл серебро командного турнира в Токио, также на его счету две медали чемпионатов мира и три победы на чемпионатах Европы.

Виолетта Бида — вице-чемпионка мира и Европы 2019 года в командных соревнованиях.

Сергей Бида летом победил на чемпионате США в командном первенстве, куда был допущен в нейтральном статусе. Условием допуска было заявление спортсмена о том, что он не поддерживает военную операцию на Украине. Также на турнир были допущены бывший зять главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова Константин Лоханов и Олег Кныш.

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Анна Сатдинова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
фехтование Виолетта Бида (Храпина) Сергей Бида
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