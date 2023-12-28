Мать уехавшего в США шпажиста заявила, что ему не дали уйти из Росгвардии
Вице-чемпион Олимпиады в Токио Сергей Бида, которого ранее объявили в розыск по уголовной статье, перед отъездом в США несколько раз пытался уволиться из Росгвардии. Об этом RT заявила мать шпажиста, призер чемпионатов мира по фехтованию Елена Гришина.
Биду и его супругу-шпажистку Виолетту (в девичестве — Храпину) ранее объявило в розыск МВД, не уточнив, по какой статье. Фехтовальщики в этом году уехали в США. Перед отъездом Сергей Бида числился в Росгвардии и «Динамо», а его жена была военнослужащей Минобороны в ЦСКА.
«РИА Новости» и телеграм-канал Shot со ссылкой на источники 27 декабря сообщили, что шпажисты разыскиваются по ст. 337 Уголовного кодекса России — за самовольное оставление части или места службы (предусматривает до десяти лет лишения свободы).
«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нем присутствовали и другие фехтовальщики. Аналогичный список был в Министерстве обороны», — сказала Гришина.
По ее словам, разрешение на выезд у Биды действовало до конца года, он планировал «уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно».
РБК направил запрос в департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.
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Бида выиграл серебро командного турнира в Токио, также на его счету две медали чемпионатов мира и три победы на чемпионатах Европы.
Виолетта Бида — вице-чемпионка мира и Европы 2019 года в командных соревнованиях.
Сергей Бида летом победил на чемпионате США в командном первенстве, куда был допущен в нейтральном статусе. Условием допуска было заявление спортсмена о том, что он не поддерживает военную операцию на Украине. Также на турнир были допущены бывший зять главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова Константин Лоханов и Олег Кныш.
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