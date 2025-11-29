«Спартак» победил «Ладу» в дебютном матче Георгиева после перехода из НХЛ

Московский клуб победил дома со счетом 5:4

Александр Георгиев (Фото: КХЛ)

Московский «Спартак» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Миронов (5-я минута), Павел Порядин (17), Адам Ружичка (31), Данил Пивчулин (50) и Люк Локхарт (59). У проигравших отличились Дмитрий Кугрышев (7), Андрей Алтыбармакян (22), Антон Бурдасов (46) и Райли Савчук (59).

Дебютный матч за «Спартак» провел голкипер Александр Георгиев, он отразил 27 бросков. 29-летний вратарь отыграл восемь сезонов в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс», в «Спартак» он перешел 25 ноября.

«Спартак» набрал 37 очков в 32 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 23 очками расположилась на десятой строчке.

В следующем матче «Спартак» 3 декабря в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Лада» 5 декабря примет московское «Динамо».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

«Сибирь» (Новосибирск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4;

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 5:2.