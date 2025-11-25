Голкипер Георгиев перешел в «Спартак» после восьми сезонов в НХЛ
Российский голкипер Александр Георгиев подписал контракт со «Спартаком». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 29-летним вратарем составил два года. Ранее с Георгиевым расторг контракт клуб НХЛ «Баффало Сейбрз».
Георгиев выступал в НХЛ с 2017 года, играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего он провел в лиге 303 матча (151 победа), пропуская в среднем 2,99 шайбы и отражая 90,3% бросков.
В сезонах 2022/23 и 2023/24 россиянин в составе «Колорадо» был лидером НХЛ по количеству побед, в 2024-м играл в Матче звезд.
В сентябре Георгиев подписал контракт с «Баффало», но не пробился в основной состав и был отправлен в фарм-клуб.
Георгиев, уроженец болгарского города Русе и воспитанник воскресенского «Химика», на взрослом уровне раньше в России не играл. До отъезда в НХЛ он выступал за финские «ТПС» и «СаПКо».
В составе сборной России Георгиев выигрывал бронзу чемпионата мира в 2019 году, а также серебро молодежного ЧМ-2016.
На прошлой неделе «Спартак» поместил в список отказов КХЛ голкипера Дмитрия Николаева.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили