Голкипер Георгиев перешел в «Спартак» после восьми сезонов в НХЛ

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в составе сборной России подписал с московским клубом двухлетний контракт

Александр Георгиев (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Российский голкипер Александр Георгиев подписал контракт со «Спартаком». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 29-летним вратарем составил два года. Ранее с Георгиевым расторг контракт клуб НХЛ «Баффало Сейбрз».

Георгиев выступал в НХЛ с 2017 года, играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего он провел в лиге 303 матча (151 победа), пропуская в среднем 2,99 шайбы и отражая 90,3% бросков.

В сезонах 2022/23 и 2023/24 россиянин в составе «Колорадо» был лидером НХЛ по количеству побед, в 2024-м играл в Матче звезд.

В сентябре Георгиев подписал контракт с «Баффало», но не пробился в основной состав и был отправлен в фарм-клуб.

Георгиев, уроженец болгарского города Русе и воспитанник воскресенского «Химика», на взрослом уровне раньше в России не играл. До отъезда в НХЛ он выступал за финские «ТПС» и «СаПКо».

В составе сборной России Георгиев выигрывал бронзу чемпионата мира в 2019 году, а также серебро молодежного ЧМ-2016.

На прошлой неделе «Спартак» поместил в список отказов КХЛ голкипера Дмитрия Николаева.