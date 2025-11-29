Губерниев раскритиковал федерацию за слишком мягкое наказание Большунову

Комментатор считает, что лыжник должен был быть дисквалифицирован на продолжительный срок за толчок соперника, а не просто отстранением от уже прошедшей гонки

Дмитрий Губерниев (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получил слишком мягкое наказание за толчок соперника на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. Об этом он заявил Sport24.

В полуфинале личного спринта свободным стилем Большунов упал во время борьбы с Александром Бакуровым и финишировал последним, не выйдя в финал. После финиша Большунов подъехал к Бакурову и толкнул соперника на бортик, в результате чего тот упал. После этого они стали выяснять отношения на повышенных тонах, позднее Бакуров покинул стадион, хромая.

«Большунов виноват, его надо наказывать серьезнее, чем отстранением от прошедшей гонки. Он должен быть дисквалифицирован на продолжительный срок: один-два месяца минимум. Не мешало бы и денежный штраф выписать, как это в футболе или хоккее происходит. Жаль, что никто на это не пойдет, а наоборот сейчас придумают тысячу отмазок», — сказал Губерниев.

Большунова дисквалифицировали только со спринтерской гонки Кубка России. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что он не будет подвергнут дополнительным мерам наказания за свое поведение.

По словам Губерниева, в ФЛГР боятся серьезно наказывать лидера сборной России. Ранее лыжник Савелий Коростелев раскритиковал Большунова. «И вот это гордость страны?» — написал он в своем телеграм-канале, приложив видео инцидента. «Один Коростелев молодец, что высказался. В столовых и банях все должны быть равны: и Иванов, и Большунов», — добавил Губерниев.

Также Губерниев предположил, что такое состояние Большунова связано с недопуском на Олимпиаду-2026. «Понятно, что ему не очень интересно соревноваться в России. Из-за этого у него и падает мотивация, потому что уже который год его соперники выступают за рубежом», — отметил комментатор.