«Пари НН» победил впервые с сентября и покинул последнее место в РПЛ

Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче с худшим клубом РПЛ

Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»

Футболисты тольяттинского «Акрона» проиграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:2 в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена», где «Акрон» проводит домашние матчи. Из-за густого тумана в Самаре команды играли красным мячом.

В составе гостей отличились Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Босельи (34, с пенальти). У хозяев гол забил лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба (57).

У «Акрона» прервалась трехматчевая победная серия. «Пари НН» победил впервые с 13 сентября, когда в восьмом туре был сильнее «Оренбурга» (3:1).

«Пари НН» набрал 11 очков и поднялся с последнего на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Акрон» 6 декабря в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», «Пари НН» днем позже на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».