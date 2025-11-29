Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче с худшим клубом РПЛ
Футболисты тольяттинского «Акрона» проиграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:2 в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена», где «Акрон» проводит домашние матчи. Из-за густого тумана в Самаре команды играли красным мячом.
В составе гостей отличились Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Босельи (34, с пенальти). У хозяев гол забил лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба (57).
У «Акрона» прервалась трехматчевая победная серия. «Пари НН» победил впервые с 13 сентября, когда в восьмом туре был сильнее «Оренбурга» (3:1).
«Пари НН» набрал 11 очков и поднялся с последнего на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Акрон» 6 декабря в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», «Пари НН» днем позже на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».
