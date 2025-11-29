 Перейти к основному контенту
Спорт
0

РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартак» — ЦСКА

ЭСК поддержала два спорных решения судьи Карасева в матче «Спартак» — ЦСКА
ЦСКА обращался в экспертно-судейскую комиссию по поводу неназначенного на 5-й минуте пенальти, а также из-за фола на Акинфееве в моменте с забитым голом «Спартака». ЭСК единогласно поддержала оба решения арбитра Карасева
Фото: Kondrov Andrey / FC Spartak-Moscow / Global Look Press
Фото: Kondrov Andrey / FC Spartak-Moscow / Global Look Press

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала два спорных решения арбитра Сергея Карасева в матче 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча состоялась 22 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака».

ЦСКА обратился в ЭСК по двум эпизодам. Первый — неназначенный на 5-й минуте пенальти в ворота «Спартака» за фол Александра Максименко на Даниле Круговом. Второй — в ЦСКА считали, что на 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок «Спартака» Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря.

ЭСК единогласно поддержала оба этих решения Карасева. Комиссия постановила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака», а также правильно засчитал взятие ворот ЦСКА.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками расположился на второй строчке.

В следующем туре «Спартак» 29 ноября в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА в тот же день примет «Оренбург».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Российский футбольный союз (РФС) ФК Спартак Москва ФК ЦСКА Сергей Карасев
