РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартак» — ЦСКА
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала два спорных решения арбитра Сергея Карасева в матче 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Об этом сообщается на сайте РФС.
Встреча состоялась 22 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака».
ЦСКА обратился в ЭСК по двум эпизодам. Первый — неназначенный на 5-й минуте пенальти в ворота «Спартака» за фол Александра Максименко на Даниле Круговом. Второй — в ЦСКА считали, что на 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок «Спартака» Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря.
ЭСК единогласно поддержала оба этих решения Карасева. Комиссия постановила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака», а также правильно засчитал взятие ворот ЦСКА.
«Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками расположился на второй строчке.
В следующем туре «Спартак» 29 ноября в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА в тот же день примет «Оренбург».
