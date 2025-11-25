ЦСКА увидел две судейские ошибки в матче со «Спартаком»
Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по двум эпизодам матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.
Встреча состоялась 22 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака».
Брейдо рассказал, что ЦСКА обратился в ЭСК из-за неназначенного на 5-й минуте пенальти во воротам «Спартака» за фол Александра Максименко на Даниле Круговом.
Кроме того, в ЦСКА считают, что на 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок «Спартака» Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря. «Спартак» забил в этом моменте единственный гол в матче.
«Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками расположился на второй строчке.
В следующем туре «Спартак» 29 ноября в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА в тот же день примет «Оренбург».
