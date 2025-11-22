«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после ухода Станковича

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Игорь Дмитриев

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Футболисты московского «Спартака» обыграли столичный ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол был забит на 43-й минуте после углового. Сначала казалось, что Эсекьель Барко поразил ворота прямым ударом, но в итоге мяч переписали на Игоря Дмитриева.

Для «Спартака» это был первый матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября. И.о. главного тренера «красно-белых» является 47-летний Вадим Романов.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев провел первый матч после травмы. 39-летний голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в игре 11‑го тура против того же «Спартака» (3:2) 5 октября, с того момента ворота армейцев защищал Владислав Тороп.

На 11-й минуте в составе ЦСКА произошла вынужденная замена. Травму получил защитник сборной России Данил Круговой, вместо него на поле вышел серб Матия Попович.

На 60-й минуте Сергей Карасев после просмотра VAR не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА, посчитав, что Игорь Дивеев не фолил на Романе Зобнине в спорном моменте.

Примечательно, что Дмитриев стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в этом сезоне. До сегодняшнего дня «красно-белые» оставались единственной командой, за которую в текущем сезоне россияне не забивали.

Романов — первый тренер «красно-белых» за шесть лет, выигравший дебютный матч. Станкович, Гильермо Абаскаль и Руй Витория проигрывали, а Владимир Слишкович и Доменико Тедеско играли вничью.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками расположился на второй строчке.

В следующем туре «Спартак» 29 ноября в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА в тот же день примет «Оренбург».