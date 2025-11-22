«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после ухода Станковича
Футболисты московского «Спартака» обыграли столичный ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол был забит на 43-й минуте после углового. Сначала казалось, что Эсекьель Барко поразил ворота прямым ударом, но в итоге мяч переписали на Игоря Дмитриева.
Для «Спартака» это был первый матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября. И.о. главного тренера «красно-белых» является 47-летний Вадим Романов.
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев провел первый матч после травмы. 39-летний голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в игре 11‑го тура против того же «Спартака» (3:2) 5 октября, с того момента ворота армейцев защищал Владислав Тороп.
На 11-й минуте в составе ЦСКА произошла вынужденная замена. Травму получил защитник сборной России Данил Круговой, вместо него на поле вышел серб Матия Попович.
На 60-й минуте Сергей Карасев после просмотра VAR не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА, посчитав, что Игорь Дивеев не фолил на Романе Зобнине в спорном моменте.
Примечательно, что Дмитриев стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в этом сезоне. До сегодняшнего дня «красно-белые» оставались единственной командой, за которую в текущем сезоне россияне не забивали.
Романов — первый тренер «красно-белых» за шесть лет, выигравший дебютный матч. Станкович, Гильермо Абаскаль и Руй Витория проигрывали, а Владимир Слишкович и Доменико Тедеско играли вничью.
«Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками расположился на второй строчке.
В следующем туре «Спартак» 29 ноября в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА в тот же день примет «Оренбург».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин