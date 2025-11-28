Спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске перенесли из-за морозов

Спринт на КР по биатлону в Ханты-Мансийске перенесли из-за морозов

Мужской спринт на первом этапе Кубка России вместо 28 ноября пройдет на день позже

Фото: biathlonrus.com

В связи с неблагоприятными погодными условиями жюри соревнований приняло решение об изменении программы этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Мужской спринт, запланированный на 28 ноября, отменен. Теперь он пройдет 29 ноября, начало в 9:30 мск.

30 ноября состоятся гонки преследования у мужчин и женщин.

По данным Gismeteo, сейчас в Ханты-Мансийске минус 26 градусов по Цельсию.

Первый этап Кубка России стартовал 27 ноября женским спринтом, победу одержала белоруска Анна Сола.

Россияне и белорусы были отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.