Спринт на КР по биатлону в Ханты-Мансийске перенесли из-за морозов

Спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске перенесли из-за морозов
Мужской спринт на первом этапе Кубка России вместо 28 ноября пройдет на день позже
Фото: biathlonrus.com
Фото: biathlonrus.com

В связи с неблагоприятными погодными условиями жюри соревнований приняло решение об изменении программы этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Мужской спринт, запланированный на 28 ноября, отменен. Теперь он пройдет 29 ноября, начало в 9:30 мск.

30 ноября состоятся гонки преследования у мужчин и женщин.

По данным Gismeteo, сейчас в Ханты-Мансийске минус 26 градусов по Цельсию.

Первый этап Кубка России стартовал 27 ноября женским спринтом, победу одержала белоруска Анна Сола.

Россияне и белорусы были отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко
Биатлон Ханты-Мансийск Союз биатлонистов России
