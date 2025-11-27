 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Оренбург 1 1,47 x 4,6 2 6,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Спартак 1 3,15 x 3,2 2 2,35 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Лидс Юнайтед 1 1,25 x 6,3 2 10,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Алавес 1 1,2 x 6,9 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Лацио 1 1,6 x 4 2 5,7 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 Монако ПСЖ 1 5 x 4,5 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,37 x 60 2 3,2
Спорт⁠,
0

Белоруска выиграла спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске

Тройку призеров составили белоруска Анна Сола и россиянки Елизавета Фролова и Анастасия Халили
Анна Сола
Анна Сола (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Белорусская биатлонистка Анна Сола показала лучший результат в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Сола допустила один промах на двух огневых рубежах и преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 8,1 секунды.

Второй стала россиянка Елизавета Фролова, которая с одним промахом уступила Соле 12,8 секунды.

Бронзу взяла россиянка Анастасия Халили, у нее также один промах и отставание 17,8 секунды.

Для 22-летней Фроловой это первое попадание на подиум на взрослых соревнованиях. «У меня была достаточно неплохая подготовка, просто на других стартах не получалось все это совместить со стрельбой. Я исправила свою несчастную стойку, которая до этого была отвратительной», — сказала биатлонистка после гонки в эфире «Матч ТВ».

28 ноября в Ханты-Мансийске пройдет мужской спринт, который перенесли с утра на 15:00 мск из-за морозной погоды.

Также в Ханты-Мансийске запланирована одиночная смешанная эстафета (29 ноября) и гонки преследования (30 ноября).

Россияне и белорусы были отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) в 2022 году, после начала военной операции на Украине.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Биатлон
Материалы по теме
В Союзе биатлонистов допустили перенос гонки Кубка России из-за морозов
Спорт
Осужденную за мошенничество биатлонистку Симон отстранили на месяц
Спорт
Биатлонистку сборной Франции обвинили в попытке испортить чужую винтовку
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 13:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 13:11
Лыжница Пеклецова выиграла первую гонку Кубка России Спорт, 13:34
В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж Политика, 13:33
Министр напомнил, что в школах в КНДР стал обязательным русский язык Общество, 13:29
Atlantic рассказал о причинах изменения подхода Трампа к урегулированию Политика, 13:26
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру Общество, 13:16
«Российские вина заслуживают свою цену»: отельер — Радио РБК Вино, 13:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
АвтоВАЗ рассказал, когда вернется к пятидневной рабочей неделе Авто, 13:12
Травмы 90-х: почему начальники создают атмосферу скрытности в компании Образование, 13:12
Мамиашвили рассказал об ожиданиях по возвращению флага и гимна борцам Спорт, 13:11
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Рябков заявил, что фокуса на обмене заключенными между США и Россией нет Политика, 13:07
Пользователи Мax получили быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг» Технологии и медиа, 13:06
Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов Политика, 12:59