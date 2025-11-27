Белоруска выиграла спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске

Тройку призеров составили белоруска Анна Сола и россиянки Елизавета Фролова и Анастасия Халили

Анна Сола (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Белорусская биатлонистка Анна Сола показала лучший результат в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Сола допустила один промах на двух огневых рубежах и преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 8,1 секунды.

Второй стала россиянка Елизавета Фролова, которая с одним промахом уступила Соле 12,8 секунды.

Бронзу взяла россиянка Анастасия Халили, у нее также один промах и отставание 17,8 секунды.

Для 22-летней Фроловой это первое попадание на подиум на взрослых соревнованиях. «У меня была достаточно неплохая подготовка, просто на других стартах не получалось все это совместить со стрельбой. Я исправила свою несчастную стойку, которая до этого была отвратительной», — сказала биатлонистка после гонки в эфире «Матч ТВ».

28 ноября в Ханты-Мансийске пройдет мужской спринт, который перенесли с утра на 15:00 мск из-за морозной погоды.

Также в Ханты-Мансийске запланирована одиночная смешанная эстафета (29 ноября) и гонки преследования (30 ноября).

Россияне и белорусы были отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) в 2022 году, после начала военной операции на Украине.