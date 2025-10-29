«Торпедо» пробилось в четвертьфинал «пути регионов» Кубка России

«Торпедо» с Кононовым пробилось в четвертьфинал «пути регионов» Кубка России

«Торпедо» в серии пенальти победило клуб Второй лиги Б «Кубань Холдинг» (1:1, 3:1) и вышло в четвертьфинал на «Балтику»

Фото: Телеграм-канал ФК «Торпедо»

Московское «Торпедо» победило «Кубань Холдинг» (станица Павловская) из Второй лиги Б в шестом раунде «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России и вышло в четвертьфинал.

Основное время матча в Химках завершилось со счетом 1:1.

У хозяев поля забил Владислав Шитов (21-я минута), гости сравняли на 75-й — Максим Дмитриев реализовал пенальти.

В серии послематчевых пенальти точнее было «Торпедо» — 3:1.

В первом четвертьфинальном матче «Торпедо» сыграет с калининградской «Балтикой».

«Торпедо» 15 октября вернуло на пост главного тренера Олега Кононова, который работал с командой с января 2024 года и ушел из клуба 15 августа.

В июле «Торпедо», пробившееся в РПЛ из Первой лиги, исключили из топ-дивизиона за попытку организации договорных матчей.