«Торпедо» вернуло тренера, уволенного два месяца назад
Московское «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба Первой лиги.
«Футбольный клуб «Торпедо» официально сообщает о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Парфеновым по соглашению сторон. Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — сообщается в заявлении.
На пост главного тренера вернулся Олег Кононов, который работал с командой с января 2024 года и ушел из клуба 15 августе.
«Торпедо» 14 октября объявило об уходе менеджмента клуба. Команду покинули генеральный директор Игорь Резвухин, советник президента Денис Маслов и руководитель аналитического отдела Максим Ляпин, которые пришли в команду в августе.
51-летний Парфенов возглавил «Торпедо» 13 сентября и стал четвертым наставником команды в сезоне.
В качестве футболиста Парфенов играл за московский «Спартак» и стал четырехкратным чемпионом России. Выступал в составе сборной Украины.
Тренерскую карьеру Парфенов начал в 2012 году, возглавив юношескую сборную России. Позже он тренировал «Текстильщик», «Урал», тульский «Арсенал», московскую «Родину», казахстанский «Актобе», а также выиграл с «Тосно» Кубок России.
«Торпедо» сейчас идет на 18-м месте в Первой лиге, набрав 10 очков в 14 матчах.
