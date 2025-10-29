 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Овечкин повторил антирекорд на старте сезона НХЛ

Александр Овечкин повторил антирекорд по голам на старте сезона НХЛ
Капитан «Вашингтона» не смог отличиться заброшенной шайбой в десятом матче стартового месяца НХЛ
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил личный антирекорд по количеству заброшенных шайб за стартовый месяц Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» уступил «Далласу» со счетом 0:1. Единственную шайбу в матче забросил Тайлер Сегин. Овечкин не смог отличиться во втором матче подряд. В текущем сезоне на счету россиянина два гола и пять результативных передач в десяти играх.

Ранее Овечкин лишь трижды в карьере (в сезонах 2008/09, 2012/13 и 2023/24) не мог забросить три шайбы в первых десяти матчах регулярного чемпионата.

Текущий сезон для Овечкина — 21-й в карьере в НХЛ, а также 17-й в качестве капитана «Вашингтона». В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Вашингтон» набрал 12 очков в десяти матчах и занимает четвертое место в Столичном дивизионе. «Даллас», имея 13 очков после того же количества встреч, идет четвертым в Центральном дивизионе.

В следующем матче «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 1 ноября по московскому времени. «Даллас» днем ранее на выезде сыграет с «Тампой».

