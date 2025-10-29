Овечкин повторил антирекорд на старте сезона НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил личный антирекорд по количеству заброшенных шайб за стартовый месяц Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» уступил «Далласу» со счетом 0:1. Единственную шайбу в матче забросил Тайлер Сегин. Овечкин не смог отличиться во втором матче подряд. В текущем сезоне на счету россиянина два гола и пять результативных передач в десяти играх.
Ранее Овечкин лишь трижды в карьере (в сезонах 2008/09, 2012/13 и 2023/24) не мог забросить три шайбы в первых десяти матчах регулярного чемпионата.
Текущий сезон для Овечкина — 21-й в карьере в НХЛ, а также 17-й в качестве капитана «Вашингтона». В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
«Вашингтон» набрал 12 очков в десяти матчах и занимает четвертое место в Столичном дивизионе. «Даллас», имея 13 очков после того же количества встреч, идет четвертым в Центральном дивизионе.
В следующем матче «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 1 ноября по московскому времени. «Даллас» днем ранее на выезде сыграет с «Тампой».
