Аутсайдер КХЛ прервал пятиматчевую победную серию СКА
Петербургский СКА впервые за четыре года проиграл на своем льду «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:5 (0:2, 1:2, 3:1).
У победителей шайбы забросили Паркер Фу (9-я минута), Наиль Якупов (19), Спенсер Фу (24), Адам Кленденинг (32) и Райан Меркли (52).
У СКА отличились Захар Бардаков (26, 55), Михаил Григоренко (58) и Валентин Зыков (60).
СКА потерпел первое поражение в шести последних матчах, китайская команда прервала четырехматчевую серию поражений.
Петербургский клуб занимает третье место в Западной конференции, «Куньлунь» — предпоследнее.
В следующем матче СКА 3 октября сыграет в Минске с «Динамо», а «Куньлунь» 1 октября встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».
Результаты других матчей:
«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» — 5:4 (по буллитам);
«Динамо» (Минск) — «Северсталь» — 2:3.
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