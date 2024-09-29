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Аутсайдер КХЛ прервал пятиматчевую победную серию СКА

«Куньлунь» прервал победную серию СКА, впервые за 4 года выиграв в Петербурге
Матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 4:5. СКА забросил три шайбы за последние шесть минут, но не смог догнать соперника
Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА впервые за четыре года проиграл на своем льду «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:5 (0:2, 1:2, 3:1).

У победителей шайбы забросили Паркер Фу (9-я минута), Наиль Якупов (19), Спенсер Фу (24), Адам Кленденинг (32) и Райан Меркли (52).

У СКА отличились Захар Бардаков (26, 55), Михаил Григоренко (58) и Валентин Зыков (60).

СКА потерпел первое поражение в шести последних матчах, китайская команда прервала четырехматчевую серию поражений.

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Фото:Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»

Петербургский клуб занимает третье место в Западной конференции, «Куньлунь» — предпоследнее.

В следующем матче СКА 3 октября сыграет в Минске с «Динамо», а «Куньлунь» 1 октября встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Результаты других матчей:

«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» — 5:4 (по буллитам);

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» — 2:3.

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Анна Сатдинова
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