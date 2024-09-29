«Ак Барс» обыграл лидера Восточной конференции КХЛ

Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «Ак Барса». Яшкин набрал очки в девятой игре подряд

Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до шести матчей, обыграв в Екатеринбурге лидера Восточной конференции «Автомобилист».

Матч завершился со счетом 2:6 (1:3, 0:1, 1:2).

У хозяев отличились Максим Денежкин (9-я минута) и Степан Хрипунов (46).

У «Ак Барса» забивали Егор Бабенко (9), Дмитрий Кателевский (12), Егор Коршков (16), Дмитрий Яшкин (21), Кирилл Семенов (48) и Илья Сафонов (55).

Яшкин набрал очки в девятой игре подряд (5+4), Коршков записал на свой счет две результативные передачи.

«Автомобилист» потерпел первое поражение в пяти последних матчах, но удержал лидерство в конференции с 15 очками. У «Ак Барса» 14 очков и второе место.

В следующем матче екатеринбургский клуб 1 октября примет лидера Западной конференции ярославский «Локомотив», а «Ак Барс» на следующий день сыграет в Казани с хабаровским «Амуром».