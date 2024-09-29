Панарин назвал безответственной критику властей России в старом интервью

В 2019 году хоккеист заявлял, что Владимир Путин слишком долго занимает пост, а в стране «беззаконие». Спустя пять лет звезда НХЛ сказал, что это был «выстрел в воздух» и свое мнение иногда лучше высказывать «на кухне»

Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Лидер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина», что его интервью с критикой российской власти в 2019 году было не указанием на ошибки, а «выстрелом в воздух».

В 2019 году форвард в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью» сказал, что Владимир Путин слишком долго занимает пост, а также что в управлении страной ему не нравится «беззаконие».

«Может, и нужно когда-нибудь указать на ошибки, но в моем случае это не был указ на ошибки, это был выстрел в воздух с видео в 12 минут, когда показывают тебе бабушку, у которой крыша течет, и восемь яхт у человека. И ты как нормальный человек <...> такой: «Как так?» — сказал Панарин в новом интервью.

Далее Панарин говорит, что его основная деятельность — это спорт: «Зачем мне рекомендовать людям думать так, если я в целом не имею право вообще, хотя наверное право имею, но это, наверное, большая ошибка».

«Представляешь, многие молодые ребята, для которых я являюсь успешным хоккеистом, им 12-13-14 лет, начинают верить моим словам о судебной системе, к примеру. Но это же просто глупость. Потому что я просто не знаю, как договориться с собой даже», — сказал 32-летний Панарин, назвав свое прежнее интервью «безответственным».

Он отметил, что свое мнение у человека может быть, но высказывать его лучше «на кухне».

«На тот момент я ни в судах никаких не был — ни в Америке, ни в России. Что я сравнивал — непонятно», — добавил хоккеист.

Панарин с 2019 года играет в «Рейнджерс», тогда он стал самым высокоплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

В сборной России Панарин становился вице-чемпионом мира в 2015 году и двукратным бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017). На его счету также Кубок Гагарина со СКА (2015).