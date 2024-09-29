 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Панарин назвал безответственной критику властей России в старом интервью

Панарин назвал безответственным свою интервью с критикой российской власти
В 2019 году хоккеист заявлял, что Владимир Путин слишком долго занимает пост, а в стране «беззаконие». Спустя пять лет звезда НХЛ сказал, что это был «выстрел в воздух» и свое мнение иногда лучше высказывать «на кухне»
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Лидер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина», что его интервью с критикой российской власти в 2019 году было не указанием на ошибки, а «выстрелом в воздух».

В 2019 году форвард в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью» сказал, что Владимир Путин слишком долго занимает пост, а также что в управлении страной ему не нравится «беззаконие».

«Может, и нужно когда-нибудь указать на ошибки, но в моем случае это не был указ на ошибки, это был выстрел в воздух с видео в 12 минут, когда показывают тебе бабушку, у которой крыша течет, и восемь яхт у человека. И ты как нормальный человек <...> такой: «Как так?» — сказал Панарин в новом интервью.

Далее Панарин говорит, что его основная деятельность — это спорт: «Зачем мне рекомендовать людям думать так, если я в целом не имею право вообще, хотя наверное право имею, но это, наверное, большая ошибка».

«Представляешь, многие молодые ребята, для которых я являюсь успешным хоккеистом, им 12-13-14 лет, начинают верить моим словам о судебной системе, к примеру. Но это же просто глупость. Потому что я просто не знаю, как договориться с собой даже», — сказал 32-летний Панарин, назвав свое прежнее интервью «безответственным».

Он отметил, что свое мнение у человека может быть, но высказывать его лучше «на кухне».

«На тот момент я ни в судах никаких не был — ни в Америке, ни в России. Что я сравнивал — непонятно», — добавил хоккеист.

Панарин обогнал Буре по количеству очков за карьеру в НХЛ
Спорт
Артемий Панарин

Панарин с 2019 года играет в «Рейнджерс», тогда он стал самым высокоплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

В сборной России Панарин становился вице-чемпионом мира в 2015 году и двукратным бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017). На его счету также Кубок Гагарина со СКА (2015).

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Артемий Панарин НХЛ россияне в НХЛ
Материалы по теме
Клуб Панарина выбил из Кубка Стэнли самую русскую команду плей-офф НХЛ
Спорт
В «Вашингтоне» показали, что подарили Овечкину на 39-й день рождения
Спорт
Рекордсмен сборной России оформил победный дубль в предсезонном матче НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
В Энергодаре сообщили об угрозе после уничтожения трансформатораПолитика, 20:22
Маск заявил, что грядущие выборы в США могут стать последнимиПолитика, 20:18
Ударившую русскоязычного ученика в Узбекистане учительницу оштрафовалиОбщество, 20:13
Аутсайдер КХЛ прервал пятиматчевую победную серию СКАСпорт, 19:52
Власти Норвегии задумались о строительстве забора на границе с РоссиейПолитика, 19:47
Правящая партия признала проигрыш на парламентских выборах в АвстрииПолитика, 19:36
Остин повысил готовность сил на Ближнем Востоке в случае агрессии ИранаПолитика, 19:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Панарин назвал безответственной критику властей России в старом интервьюСпорт, 19:27
Дания выделит Украине $434 млн за счет российских замороженных активовПолитика, 19:08
В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожара после падения БПЛАПолитика, 18:44
Песчаные бури накрыли юг России. ВидеоОбщество, 18:42
Валуев назвал эмоциями слова Вяльбе о «бомбе в центр Лондона»Спорт, 18:30
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками»Спорт, 18:28
Израиль нанес удар по нефтяным резервуарам в ЙеменеПолитика, 18:24