Панарин стал четвертым россиянином в истории со 120 очками за сезон

Панарин обогнал Буре по количеству очков за карьеру в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Оттаву» и досрочно стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. Форвард Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре

Артемий Панарин (Фото: Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Джек Рослович (6-я минута), Адам Фокс (29), Артемий Панарин (45) и Алексис Лафренье (54).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин помимо заброшенной шайбы отметился результативной передачей. Так он стал четвертым российским хоккеистом в истории, которому удалось набрать 120 очков в одном регулярном сезоне. Ранее это по разу делали Александр Могильный (127 очков в сезоне 1992/93), Сергей Федоров (соответственно 120 в 1993/94) и дважды — Никита Кучеров. На счету Панарина в текущем розыгрыше 49 голов и 71 передача.

Кроме того, россиянин со 120 (49+71) очками в регулярке показал второй результат в истории «Рейнджерс». Рекорд принадлежит чешскому нападающему Яромиру Ягру — 123 (54+69) очка.

Панарин также превзошел достижение Павла Буре — 779 (437+342) очков и теперь делит 11-е место по набранным очкам в регулярных чемпионатах среди россиян с Алексеем Яшиным (337+444). Всего в его активе 781 (265+516) очко во всех сезонах НХЛ. Рекордсменом же считается форвард «Вашингтона» Александр Овечкин со 1549 (852+697) очками.

«Рейнджерс» набрал 114 очков в 82 матчах и досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ. Его ближайшие преследователи «Даллас» и «Каролина», в активе которых по 111 очков и одна игра в запасе, не смогут догнать лидера.