 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Панарин обогнал Буре по количеству очков за карьеру в НХЛ

Панарин стал четвертым россиянином в истории со 120 очками за сезон
«Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Оттаву» и досрочно стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. Форвард Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Джек Рослович (6-я минута), Адам Фокс (29), Артемий Панарин (45) и Алексис Лафренье (54).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин помимо заброшенной шайбы отметился результативной передачей. Так он стал четвертым российским хоккеистом в истории, которому удалось набрать 120 очков в одном регулярном сезоне. Ранее это по разу делали Александр Могильный (127 очков в сезоне 1992/93), Сергей Федоров (соответственно 120 в 1993/94) и дважды — Никита Кучеров. На счету Панарина в текущем розыгрыше 49 голов и 71 передача.

Кучеров победит в исторической гонке бомбардиров НХЛ. Что говорит чат GPT
Спорт
Никита Кучеров

Кроме того, россиянин со 120 (49+71) очками в регулярке показал второй результат в истории «Рейнджерс». Рекорд принадлежит чешскому нападающему Яромиру Ягру — 123 (54+69) очка.

Панарин также превзошел достижение Павла Буре — 779 (437+342) очков и теперь делит 11-е место по набранным очкам в регулярных чемпионатах среди россиян с Алексеем Яшиным (337+444). Всего в его активе 781 (265+516) очко во всех сезонах НХЛ. Рекордсменом же считается форвард «Вашингтона» Александр Овечкин со 1549 (852+697) очками.

«Рейнджерс» набрал 114 очков в 82 матчах и досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ. Его ближайшие преследователи «Даллас» и «Каролина», в активе которых по 111 очков и одна игра в запасе, не смогут догнать лидера.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Оттава Сенаторз Артемий Панарин
Материалы по теме
Овечкин не забил в пустые ворота и продлил безголевую серию в НХЛ
Спорт
Кучеров победит в исторической гонке бомбардиров НХЛ. Что говорит чат GPT
Спорт
Капризов установил два клубных рекорда и стал третьей звездой дня в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Московская биржа запустила индекс IPO Инвестиции, 11:28
Эксперты Citi предсказали рост цен на золото до $3000 за унцию Инвестиции, 11:21
Тегеран пообещал пустить дипломатов к захваченному российскому моряку Политика, 11:19
Сальдо заявил о ликвидации десанта ВСУ на занятом Украиной берегу Днепра Политика, 11:18
Сделка сорвалась. Как взыскать убытки за это или защититься от претензий Pro, 11:18
В мэрии рассказали о ходе строительства станции метро «Вавиловская» Город, 11:17
Над Белгородом сбили три украинских беспилотника Общество, 11:16
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
С террасами и патио: какую квартиру можно купить в центре Петербурга РБК и ПИК, 11:10
«Ъ» сообщил о переговорах «Сбера» о покупке «Нетологии» Бизнес, 11:08
Суд заочно арестовал автора книги «Вся кремлевская рать» Политика, 11:02
Акции «Русала» упали из-за опасений сокращения экспорта после санкций Инвестиции, 10:57
ФСБ показала допрос подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Политика, 10:56
«Мегамаркет» предложил своим продавцам бонусы и повышенный кешбэк Отрасли, 10:53
Умер призер Олимпиады по спортивной ходьбе Владимир Андреев Спорт, 10:52