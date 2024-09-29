Валуев назвал эмоциями слова Вяльбе о «бомбе в центр Лондона»
Елена Вяльбе, говоря о возможности полного допуска российских спортсменов на международные турниры после попадания «серьезной бомбы в центр Лондона», выразила свои эмоции, но кое в чем она права, заявил Sport24 депутат Госдумы и экс-чемпион WBA Николай Валуев.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе 27 сентября сказала News.ru, что «если бы мы какую-то серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, нас бы уже всюду пустили».
«Если представить, что в любое из шести предыдущих столетий Британские острова резко ушли на дно морское, то для остального мира на определенное время, действительно, резко бы поубавилось проблем — тут Вяльбе права», — сказал Валуев.
Депутат при этом отметил, что человеческая природа и природа Вселенной «не терпят пустоты» и «на освободившееся место приходят другие».
Международная федерация (FIS) продлила российским лыжникам отстранение на предстоящий сезон. Вяльбе в апреле говорила, что не ждет возвращения на международные соревнования до 2028 года, и «то если мир поменяется».
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