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Валуев назвал эмоциями слова Вяльбе о «бомбе в центр Лондона»

Глава ФЛГР ранее заявила, что отстранение с российских спортсменов сняли бы в случае попадания «бомбы в центр Лондона». Николай Валуев согласен, что от Британских островов в мире много проблем, но Вселенная «не терпит пустоты»
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Belkin Alexey /news.ru / Global Look Press)

Елена Вяльбе, говоря о возможности полного допуска российских спортсменов на международные турниры после попадания «серьезной бомбы в центр Лондона», выразила свои эмоции, но кое в чем она права, заявил Sport24 депутат Госдумы и экс-чемпион WBA Николай Валуев.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе 27 сентября сказала News.ru, что «если бы мы какую-то серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, нас бы уже всюду пустили».

«Если представить, что в любое из шести предыдущих столетий Британские острова резко ушли на дно морское, то для остального мира на определенное время, действительно, резко бы поубавилось проблем — тут Вяльбе права», — сказал Валуев.

Депутат при этом отметил, что человеческая природа и природа Вселенной «не терпят пустоты» и «на освободившееся место приходят другие».

Вяльбе предрекла российским лыжникам пропуск Олимпиады-2026
Спорт
Елена Вяльбе

Международная федерация (FIS) продлила российским лыжникам отстранение на предстоящий сезон. Вяльбе в апреле говорила, что не ждет возвращения на международные соревнования до 2028 года, и «то если мир поменяется».

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