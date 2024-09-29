Клуб экс-тренера «Спартака» потерпел первое поражение в чемпионате Италии
«Торино», который возглавляет бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли, уступил «Лацио» в шестом туре чемпионата Италии и не смог удержать лидерство в турнире.
Матч в Турине завершился со счетом 2:3.
У хозяев отличились Че Адамс (67-я минута) и Сауль Коко-Басси (92). У гостей забивали Маттео Гендузи (8), Булайе Диа (60) и Тиджани Нослин (89).
Ваноли возглавляет «Торино» с июля, в первых пяти турах он одержал три победы и дважды сыграл вничью.
Проигрыш «Лацио» стал для «Торино» вторым подряд с учетом Кубка Италии.
Лидером Серии А после шести матчей является «Ювентус» (12 очков), у «Торино» четвертая строчка (11 очков).
Ваноли был главным тренером «Спартака» с декабря 2021-го по июнь 2022-го и выиграл с ним Кубок России.
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