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Клуб экс-тренера «Спартака» потерпел первое поражение в чемпионате Италии

«Торино» Паоло Ваноли проиграл «Лацио», потерпев первое поражение в Серии А
«Торино» проиграл «Лацио» со счетом 2:3 и опустился после шести туров на четвертое место в турнирной таблице. Команда Ваноли проиграла второй матч подряд на этой неделе
Паоло Ваноли
Паоло Ваноли (Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images)

«Торино», который возглавляет бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли, уступил «Лацио» в шестом туре чемпионата Италии и не смог удержать лидерство в турнире.

Матч в Турине завершился со счетом 2:3.

У хозяев отличились Че Адамс (67-я минута) и Сауль Коко-Басси (92). У гостей забивали Маттео Гендузи (8), Булайе Диа (60) и Тиджани Нослин (89).

Ваноли возглавляет «Торино» с июля, в первых пяти турах он одержал три победы и дважды сыграл вничью.

Проигрыш «Лацио» стал для «Торино» вторым подряд с учетом Кубка Италии.

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Лидером Серии А после шести матчей является «Ювентус» (12 очков), у «Торино» четвертая строчка (11 очков).

Ваноли был главным тренером «Спартака» с декабря 2021-го по июнь 2022-го и выиграл с ним Кубок России.

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Анна Сатдинова
Футбол Серия А ФК Торино Лацио Паоло Ваноли
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