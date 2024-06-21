 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Бывший тренер «Спартака» возглавил главного соперника «Ювентуса»

Бывший тренер «Спартака» Ваноли возглавил итальянский «Торино»
Паоло Ваноли заключил соглашение с «Торино» до 2026 года
Паоло Ваноли
Паоло Ваноли (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global look press)

Паоло Ваноли стал главным тренером «Торино», сообщается на сайте итальянского клуба.

Контракт с тренером подписан до лета 2026 года. Ваноли сменил на этом посту хорватского специалиста Ивана Юрича. В прошлом сезоне клуб занял девятое место в Серии А.

Последней командой Ваноли была «Венеция», которую он покинул 20 июня. В прошлом сезоне ему удалось вывести команду из Серии В в Серию А. Он возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года, когда команда занимала предпоследнее место во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.

На протяжении тренерской карьеры Ваноли работал с молодежными сборными Италии, входил в тренерский штаб Антонио Конте в основной сборной Италии, «Челси» и «Интере». С декабря 2021 по июнь 2022 года возглавлял «Спартак», с которым стал победителем Кубка России.

«Торино» является принципиальным соперником самого титулованного клуба Италии «Ювентуса».

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Паоло Ваноли Серия А Италия ФК Торино ФК Спартак Москва тренер

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Экс-тренер «Спартака» покинул «Венецию» после выхода в Серию А
Спорт
В Академии РФС оценили работу бывшего тренера «Спартака» на Евро-2024
Спорт
Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 17:30
Мбаппе начнет матч с Нидерландами в запасе. Что происходит на Евро Спорт, 21:27
Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Романа Качанова Политика, 21:18
Нидерланды и еще одна страна поставят Украине систему Patriot Политика, 21:12
Сборная Австрии победила Польшу в матче Евро-2024 Спорт, 20:56
Испании грозит штраф на Евро, если 16-летний Ямаль сыграет позже 23:00 Спорт, 20:52
В Энергодаре сообщили об ударе ВСУ по подстанции «Радуга» Политика, 20:51
На складе МВД в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение Общество, 20:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:35
Бывший тренер «Спартака» возглавил главного соперника «Ювентуса» Спорт, 20:27
Минимум биткоина и биткоины Трампа. Главные события недели Крипто, 20:25
При обстреле Первомайска в ЛНР пострадали три человека Политика, 20:24
Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена Политика, 20:22
Эстония закрыла на выходные проход в Россию через погранпункт в Нарве Политика, 20:16
«Аэрофлот» анонсировал повышение зарплат пилотов на 30% с конца октября Бизнес, 20:14