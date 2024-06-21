Бывший тренер «Спартака» возглавил главного соперника «Ювентуса»

Паоло Ваноли заключил соглашение с «Торино» до 2026 года

Паоло Ваноли (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global look press)

Паоло Ваноли стал главным тренером «Торино», сообщается на сайте итальянского клуба.

Контракт с тренером подписан до лета 2026 года. Ваноли сменил на этом посту хорватского специалиста Ивана Юрича. В прошлом сезоне клуб занял девятое место в Серии А.

Последней командой Ваноли была «Венеция», которую он покинул 20 июня. В прошлом сезоне ему удалось вывести команду из Серии В в Серию А. Он возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года, когда команда занимала предпоследнее место во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.

На протяжении тренерской карьеры Ваноли работал с молодежными сборными Италии, входил в тренерский штаб Антонио Конте в основной сборной Италии, «Челси» и «Интере». С декабря 2021 по июнь 2022 года возглавлял «Спартак», с которым стал победителем Кубка России.

«Торино» является принципиальным соперником самого титулованного клуба Италии «Ювентуса».