Калинская и Шнайдер впервые в карьере вышли в третий круг US Open
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Анна Калинская пробились в 1/16 финала US Open — последнего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Нью-Йорке.
Шнайдер, 18-я ракетка мира, победила датчанку Клару Таусон (67) — 6:4, 6:4. В следующем матче россиянка сыграет с американкой Каролин Доулхайд (49) или итальянкой Сарой Эррани (96).
Калинская (15) обыграла венгерку Анну Бондар (84) со счетом 6:2, 6:4 и в следующем круге встретится с бразильянкой Беатрис Аддад-Майей (21) или испанкой Сарой Соррибес-Тормо (115).
Калинская ранее доходила на турнире до второго раунда, Шнайдер впервые играет в основной сетке.
Шнайдер на Олимпиаде в Париже взяла серебро в парном разряде с Миррой Андреевой.
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