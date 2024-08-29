Анна Калинская и Диана Шнайдер впервые вышли в третий круг US Open

Калинская и Шнайдер впервые в карьере вышли в третий круг US Open

Диана Шнайдер обыграла датчанку Таусон, Анна Калинская — венгерку Бондар. Оба матча завершились в двух сетах

Анна Калинская (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Анна Калинская пробились в 1/16 финала US Open — последнего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Нью-Йорке.

Шнайдер, 18-я ракетка мира, победила датчанку Клару Таусон (67) — 6:4, 6:4. В следующем матче россиянка сыграет с американкой Каролин Доулхайд (49) или итальянкой Сарой Эррани (96).

Калинская (15) обыграла венгерку Анну Бондар (84) со счетом 6:2, 6:4 и в следующем круге встретится с бразильянкой Беатрис Аддад-Майей (21) или испанкой Сарой Соррибес-Тормо (115).

Калинская ранее доходила на турнире до второго раунда, Шнайдер впервые играет в основной сетке.

Шнайдер на Олимпиаде в Париже взяла серебро в парном разряде с Миррой Андреевой.