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Калинская и Шнайдер впервые в карьере вышли в третий круг US Open

Анна Калинская и Диана Шнайдер впервые вышли в третий круг US Open
Диана Шнайдер обыграла датчанку Таусон, Анна Калинская — венгерку Бондар. Оба матча завершились в двух сетах
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Анна Калинская пробились в 1/16 финала US Open — последнего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Нью-Йорке.

Шнайдер, 18-я ракетка мира, победила датчанку Клару Таусон (67) — 6:4, 6:4. В следующем матче россиянка сыграет с американкой Каролин Доулхайд (49) или итальянкой Сарой Эррани (96).

Калинская (15) обыграла венгерку Анну Бондар (84) со счетом 6:2, 6:4 и в следующем круге встретится с бразильянкой Беатрис Аддад-Майей (21) или испанкой Сарой Соррибес-Тормо (115).

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Калинская ранее доходила на турнире до второго раунда, Шнайдер впервые играет в основной сетке.

Шнайдер на Олимпиаде в Париже взяла серебро в парном разряде с Миррой Андреевой.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Анна Калинская Диана Шнайдер
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