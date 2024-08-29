Хачанов фразой «будто избили битой» оценил вылет на старте US Open
Третья ракетка России Карен Хачанов заявил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что проигранный матч в первом круге US Open стал самым тяжелым и эмоциональным в его карьере.
Россиянин уступил британцу Дэниелу Эвансу со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Соперники провели на корте 5 часов 35 минут, это самый длинный матч в истории турнира.
Хачанов признался, что в пятом сете, где поначалу уверенно лидировал, у него были судороги по всему телу. «Проснулся сегодня с ощущением, что меня как будто избили битой», — написал теннисист.
Он отметил, что с такими поражениями тяжело справляться психологически, и призвал «не бить лежачего».
Хачанов занимает 22-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне он выиграл турнир в Дохе, но на последних восьми турнирах не смог выиграть больше одного матча.
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