Хачанов фразой «будто избили битой» оценил вылет на старте US Open

Хачанов: после вылета с US Open было чувство, словно избили битой

Россиянин уступил британцу в матче, который продолжался пять с половиной часов и в котором он был близок к победе. Хачанов признался, что поражение далось ему тяжело, и призвал «не бить лежачего»

Карен Хачанов (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов заявил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что проигранный матч в первом круге US Open стал самым тяжелым и эмоциональным в его карьере.

Россиянин уступил британцу Дэниелу Эвансу со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Соперники провели на корте 5 часов 35 минут, это самый длинный матч в истории турнира.

Хачанов признался, что в пятом сете, где поначалу уверенно лидировал, у него были судороги по всему телу. «Проснулся сегодня с ощущением, что меня как будто избили битой», — написал теннисист.

Он отметил, что с такими поражениями тяжело справляться психологически, и призвал «не бить лежачего».

Хачанов занимает 22-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне он выиграл турнир в Дохе, но на последних восьми турнирах не смог выиграть больше одного матча.