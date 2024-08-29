Карпин объяснил невызов в сборную лучшего бомбардира чемпионата Дании
Сборная России могла не найти игрового времени для форварда датского «Вайле» Германа Онугхи в матчах с Вьетнамом и Таиландом, поэтому не стала включать его в состав. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин, которого цитирует пресс-служба РФС.
Онугха в прошлом сезоне забил 15 голов в чемпионате Дании (из них восемь — в раунде, в котором команды из нижней части таблицы борются за выживание в элите). Форвард говорил, что клуб отпустит его в сборную России.
Карпин отметил, что на позицию нападающего в команде «приличная конкуренция»: Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев и Тамерлан Мусаев.
«Не факт, что смогли бы найти игровое время для Онугхи, а совершать несколько перелетов только для того, чтобы немного потренироваться и познакомиться, сочли нецелесообразным», — отметил тренер.
Онугха родился в Москве, его отец из Нигерии. Футболист играл в России за разные клубы, в том числе «Волгарь», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин».
Сборная России сыграет с Вьетнамом 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября.
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