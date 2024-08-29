Карпин объяснил невызов в сборную лучшего бомбардира чемпионата Дании

Герман Онугха, забивший 15 голов в прошлом сезоне за «Вайле», был в расширенном списке сборной на матчи с Вьетнамом и Таиландом, но Валерий Карпин решил не вызывать его из-за негарантированного места в составе

Герман Онугха (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Сборная России могла не найти игрового времени для форварда датского «Вайле» Германа Онугхи в матчах с Вьетнамом и Таиландом, поэтому не стала включать его в состав. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин, которого цитирует пресс-служба РФС.

Онугха в прошлом сезоне забил 15 голов в чемпионате Дании (из них восемь — в раунде, в котором команды из нижней части таблицы борются за выживание в элите). Форвард говорил, что клуб отпустит его в сборную России.

Карпин отметил, что на позицию нападающего в команде «приличная конкуренция»: Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев и Тамерлан Мусаев.

«Не факт, что смогли бы найти игровое время для Онугхи, а совершать несколько перелетов только для того, чтобы немного потренироваться и познакомиться, сочли нецелесообразным», — отметил тренер.

Онугха родился в Москве, его отец из Нигерии. Футболист играл в России за разные клубы, в том числе «Волгарь», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин».

Сборная России сыграет с Вьетнамом 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября.