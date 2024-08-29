Карпин вызвал только двух легионеров на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев стали единственными легионерами в окончательном составе сборной России на товарищеские матчи с командами Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Состав опубликован на сайте РФС.
Оба матча сборная проведет в Ханое. Всего в состав вошли 27 игроков.
Тренировочный сбор команды стартует в Новогорске 1 сентября.
Ранее Карпин не стал вызывать травмированных Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Александра Головина («Монако»), сменивших недавно клубы Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед») и Федора Чалова (ПАОК), а также Антона Миранчука, который был без команды.
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