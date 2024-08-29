Овечкин оценил песни Бузовой фразой «вне льда и раздевалки можно»

Овечкин: под песни Бузовой не настроишься на матчи

Хоккеист признался, что может послушать песни Бузовой, но только не перед матчами. В прошлом году Овечкин побывал на вечеринке с певицей и станцевал с ней под песню «Мало половин»

Ольга Бузова (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не против послушать песни Ольги Бузовой, но они не подходят для настроя на игру. Слова хоккеиста приводит ТАСС.

«Послушать вне площадки, вне раздевалки ее можно, но перед игрой — нет. Под нее не настроишься на матч», — сказал Овечкин.

В августе прошлого года Овечкин посетил вечеринку с участием Бузовой в Москве. Певица тогда опубликовала видеозапись объятий и совместного танца с хоккеистом под песню «Мало половин».

Овечкину 38 лет, он продолжает выступать в НХЛ за «Вашингтон», который в минувшем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф, не сумев одержать ни одной победы.

Новый сезон в НХЛ начнется 4 октября.