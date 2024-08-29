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Овечкин заявил, что верит в победу «Динамо» в РПЛ

Овечкин: я верю в чемпионство «Динамо»
Хоккеист считает, что в первых шести турах «Динамо» показало хорошую игру. «Бело-голубые» с 12 очками занимают четвертое место в турнирной таблице
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что по-прежнему верит в способность футболистов московского «Динамо» стать чемпионами. Слова хоккеиста приводит ТАСС.

«Динамо» после шести туров занимает четвертое место в турнирной таблице. В прошлом сезоне «бело-голубые» в последнем туре проиграли «Краснодару» и упустили шанс победить в чемпионате впервые с 1976 года.

«Динамо» показывает хорошую игру, хороший результат. С «Краснодаром» был неплохой футбол, жаль, что проиграли. Болеем за родной клуб, и я верю в чемпионство», — сказал Овечкин.

Московское «Динамо» проиграло «Краснодару»
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Фото:Телеграм-канал ФК «Краснодар»

В 2022 году Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с блогерским клубом «Амкал». Свое участие в игре хоккеист описал фразой: «Я сыграл десять минут, чуть не умер, забил гол».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Динамо Москва Александр Овечкин Российская премьер-лига (РПЛ)
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