Овечкин заявил, что верит в победу «Динамо» в РПЛ
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что по-прежнему верит в способность футболистов московского «Динамо» стать чемпионами. Слова хоккеиста приводит ТАСС.
«Динамо» после шести туров занимает четвертое место в турнирной таблице. В прошлом сезоне «бело-голубые» в последнем туре проиграли «Краснодару» и упустили шанс победить в чемпионате впервые с 1976 года.
«Динамо» показывает хорошую игру, хороший результат. С «Краснодаром» был неплохой футбол, жаль, что проиграли. Болеем за родной клуб, и я верю в чемпионство», — сказал Овечкин.
В 2022 году Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с блогерским клубом «Амкал». Свое участие в игре хоккеист описал фразой: «Я сыграл десять минут, чуть не умер, забил гол».
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