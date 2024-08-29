Овечкин заявил, что верит в победу «Динамо» в РПЛ

Хоккеист считает, что в первых шести турах «Динамо» показало хорошую игру. «Бело-голубые» с 12 очками занимают четвертое место в турнирной таблице

Александр Овечкин (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что по-прежнему верит в способность футболистов московского «Динамо» стать чемпионами. Слова хоккеиста приводит ТАСС.

«Динамо» после шести туров занимает четвертое место в турнирной таблице. В прошлом сезоне «бело-голубые» в последнем туре проиграли «Краснодару» и упустили шанс победить в чемпионате впервые с 1976 года.

«Динамо» показывает хорошую игру, хороший результат. С «Краснодаром» был неплохой футбол, жаль, что проиграли. Болеем за родной клуб, и я верю в чемпионство», — сказал Овечкин.

В 2022 году Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с блогерским клубом «Амкал». Свое участие в игре хоккеист описал фразой: «Я сыграл десять минут, чуть не умер, забил гол».