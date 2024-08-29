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Глава WADA опроверг планы баллотироваться на пост президента Польши

Глава WADA Банька опроверг планы баллотироваться на пост президента Польши
Newsweek Polska сообщил, что 39-летний Витольд Банька может стать кандидатом от партии «Право и справедливость», но он сказал, что хочет остаться в WADA. Ранее он говорил, что у WADA есть свои «атомные бомбы» в виде санкций
Витольд Банька
Витольд Банька (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил в соцсети X, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента Польши.

Ранее в четверг издание Newsweek Polska сообщило, что 39-летний Банька может стать кандидатом от партии «Право и справедливость».

«Это большая честь и привилегия, но, как я объявил в начале этого года, в 2025-м я намерен баллотироваться на очередной срок в качестве президента WADA», — написал Банька.

Банька, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года в эстафете 4х400 м, в 2015 году стал министром спорта и туризма Польши, а в 2019-м был избран главой WADA.

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Витольд Банька

В феврале он говорил, что ему нравится работать в международных структурах, а у WADA в руках есть свои «атомные бомбы» в виде возможности вводить санкции.

«У нас есть возможность вводить санкции не только в отношении спортсменов, но и в отношении целых правительств и стран, которые не соблюдают наш антидопинговый кодекс, — возможность отстранять от Олимпийских игр», — сказал Банька.

Выборы президента Польши пройдут в 2025 году. Действующий глава страны Анджей Дуда не сможет пойти на новый срок.

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Теги
Анна Сатдинова
WADA Витольд Банька Польша
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