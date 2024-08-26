Криштиану Роналду: я не вижу себя тренером

Роналду заявил, что не видит себя тренером

Португалец заявил, что никого не будет предупреждать заранее об уходе из сборной, а после завершения игровой карьеры у него будут и другие дела, помимо футбола

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что не планирует начинать тренерскую карьеру после завершения игровой. Слова 39-летнего футболиста приводит A Bola.

Роналду, с прошлого года играющий в Саудовской Аравии за «Ан-Наср», сказал, что решение об уходе из сборной Португалии будет «спонтанным», но обдуманным.

«На данный момент мне не приходила в голову мысль стать тренером какой-либо команды. Я не вижу такого будущего», — сказал Роналду, отметив, что будет заниматься и «другими делами, помимо футбола».

Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, чемпионом Европы (2016 год), пятикратным победителем Лиги чемпионов.