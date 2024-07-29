Украинский гимнаст назвал Олимпиаду без россиян шансом для других
Украинский гимнаст Илья Ковтун заявил Reuters, что отсутствие россиян чувствуется в мужском командном многоборье на Олимпиаде в Париже, потому что они сильные соперники.
Медали в командном многоборье разыгрываются в понедельник. В турнире лидируют китайцы.
«Это дает другим странам больше возможностей», — сказал Ковтун.
Британец Макс Уитлок также назвал российскую команду сильным соперником.
«Если бы они приехали сюда, все бы думали, что они были бы в топе», — сказал он.
На Олимпиаде в Токио россияне выиграли восемь медалей, в том числе победили в женском и мужском командном многоборье.
В марте стало известно, что российские гимнасты решили не ехать на Олимпиаду в Париже. Тренер сборной Валентина Родионенко заявила, что в команде никто даже не пытался получить нейтральный статус и пройти отбор на Игры на условиях МОК.
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