Украинский гимнаст назвал Олимпиаду без россиян шансом для других

Россияне выиграли командное многоборье на Играх в Токио, а от участия в парижской Олимпиаде отказались. Британец Уитлок считает, что россияне были бы в числе лидеров, а украинец Ковтун — что без них у остальных появился шанс

Илья Ковтун (Фото: Elsa / Getty Images)

Украинский гимнаст Илья Ковтун заявил Reuters, что отсутствие россиян чувствуется в мужском командном многоборье на Олимпиаде в Париже, потому что они сильные соперники.

Медали в командном многоборье разыгрываются в понедельник. В турнире лидируют китайцы.

«Это дает другим странам больше возможностей», — сказал Ковтун.

Британец Макс Уитлок также назвал российскую команду сильным соперником.

«Если бы они приехали сюда, все бы думали, что они были бы в топе», — сказал он.

На Олимпиаде в Токио россияне выиграли восемь медалей, в том числе победили в женском и мужском командном многоборье.

В марте стало известно, что российские гимнасты решили не ехать на Олимпиаду в Париже. Тренер сборной Валентина Родионенко заявила, что в команде никто даже не пытался получить нейтральный статус и пройти отбор на Игры на условиях МОК.