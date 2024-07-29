Дзюдоист Гейдаров принес Азербайджану первое за восемь лет золото Олимпиады

Азербайджан впервые за восемь лет выиграл золото Олимпиады

Дзюдоист Хидаят Гейдаров в финальной схватке победил иппоном француза Габа

Хидаят Гейдаров (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду в весовой категории до 73 кг. В финальной схватке он победил иппоном француза Джоан-Бенжамена Габа.

Бронзовые медали взяли Адиль Османов из Молдавии и Соичи Хасимото из Японии.

Гейдаров, чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, принес Азербайджану не только первую медаль Игр в Париже — спортсмены из этой страны в последний раз выигрывали олимпийское золото в 2016 году. А азербайджанские дзюдоисты не побеждали на Играх с 2008 года.

Турнир в этой весовой категории начался со скандала — алжирец Мессауд Дрис провалил взвешивание перед стартовой схваткой с израильтянином Тохаром Бутбулем и был дисквалифицирован.

Международная федерация (IJF) начала расследование, Олимпийский комитет Израиля обвинил Дриса в намеренном срыве поединка.

В 2021 году на Играх в Токио отказался выступать другой алжирец — Фетхи Нурин, потенциальным соперником которого мог стать Бутбуль. В итоге Нурина дисквалифицировали на десять лет.

Российские дзюдоисты отказались ехать на Олимпиаду из-за недопуска лидеров сборной.