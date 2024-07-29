«Ак Барс» расторг контракт с олимпийским чемпионом Войновым
Защитник Вячеслав Войнов покинул казанский «Ак Барс», контракт расторгнут по согласию сторон, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
Войнов играл за «Ак Барс» с 2022 года, провел в общей сложности 124 матча, забросил 12 шайб и сделал 43 передачи.
В сезоне 2022/23 казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили ЦСКА, а в прошлом сезоне вылетели в первом раунде от «Автомобилиста».
В мае главным тренером команды стал Анвар Гатиятулин.
В июне «Ак Барс» расстался с Александром Радуловым и обменял пришедшего вместе с Войновым в команду Вадима Шипачева в минское «Динамо».
34-летний Войнов — чемпион Игр-2018 и серебряный призер Олимпиады в Пекине, двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014).
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