«Ак Барс» расторг контракт с олимпийским чемпионом Войновым

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступал за «Ак Барс» с 2022 года. В прошлом сезоне казанцы вылетели в первом раунде в плей-офф, после чего сменили главного тренера и расстались с некоторыми лидерами

Вячеслав Войнов (справа) (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Защитник Вячеслав Войнов покинул казанский «Ак Барс», контракт расторгнут по согласию сторон, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Войнов играл за «Ак Барс» с 2022 года, провел в общей сложности 124 матча, забросил 12 шайб и сделал 43 передачи.

В сезоне 2022/23 казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили ЦСКА, а в прошлом сезоне вылетели в первом раунде от «Автомобилиста».

В мае главным тренером команды стал Анвар Гатиятулин.

В июне «Ак Барс» расстался с Александром Радуловым и обменял пришедшего вместе с Войновым в команду Вадима Шипачева в минское «Динамо».

34-летний Войнов — чемпион Игр-2018 и серебряный призер Олимпиады в Пекине, двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014).