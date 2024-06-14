«Ак Барс» обменял рекордсмена КХЛ в минское «Динамо»

Форвард Вадим Шипачев подписал с минским клубом двухлетний контракт. 37-летний нападающий является лучшим ассистентом в истории КХЛ, до бомбардирского рекорда Сергея Мозякина ему осталось набрать восемь очков

Вадим Шипачев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Ак Барс» обменял форварда Вадима Шипачева в минское «Динамо». Об этом сообщается на сайте казанского клуба КХЛ.

Взамен за 37-летнего нападающего «Ак Барс» получил денежную компенсацию, сумму которой не уточняется.

«Динамо» сообщило, что чемпион мира (2014) и Олимпийских игр (2018) в составе сборной России подписал контракт с командой на два года.

Шипачев выступал за «Ак Барс» с 2022 года. За два сезона он провел 159 матчей, в которых набрал 103 (27+76) очка.

В КХЛ также играл за московское «Динамо» (2018–2022), СКА (2013–2017, 2018) и «Северсталь» (2005–2013). В 2017 году выступал в НХЛ за «Вегас».

Суммарно в КХЛ провел 987 матчей и набрал 920 (289+631) очков. Ему осталось набрал всего восемь очков, чтобы повторить бомбардирский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ (928 очков). 631 голевая передача — это лучший показатель в истории лиги.

Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).