«Динамо» усомнилось в честной жеребьевке Кубка России
Московское «Динамо» было неприятно удивлено подходом организаторов к жеребьевке «Фонбет» — Кубка России, поскольку не было возможности убедиться в ее честности, говорится в заявлении на сайте клуба.
«Динамо» по итогам жеребьевки попало в группу B с чемпионом РПЛ «Краснодаром», а также самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи».
В «Динамо» отметили, что жеребьевка не транслировалась в прямом эфире и на ней не было представителей клуба.
«Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары и сколько раз могла делаться техническая запись жеребьевки», — говорится в заявлении.
В пресс-службе РФС заявили «РБК Спорт», что жеребьевка длилась около двух часов и по договоренности с «Матч ТВ» ее не транслировали. Также в организации указали, что присутствие представителей клубов является необязательным по регламенту, и назвали «оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу» обвинения в возможных манипуляциях.
В Кубке России сыграют 104 клуба.
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