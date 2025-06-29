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Спорт ,  
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«Динамо» усомнилось в честной жеребьевке Кубка России

«Динамо»: мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России
«Динамо» получило в соперники «Краснодар» и заявило, что жеребьевку не транслировали и там не было их представителей, чтобы видеть, «сколько раз были вытянуты шары». В РФС подозрения в манипуляциях назвали оскорбительными
Фото: Официальный сайт ФК «‎Динамо» (Москва)
Фото: Официальный сайт ФК «‎Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» было неприятно удивлено подходом организаторов к жеребьевке «Фонбет» — Кубка России, поскольку не было возможности убедиться в ее честности, говорится в заявлении на сайте клуба.

«Динамо» по итогам жеребьевки попало в группу B с чемпионом РПЛ «Краснодаром», а также самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи».

В «Динамо» отметили, что жеребьевка не транслировалась в прямом эфире и на ней не было представителей клуба.

«Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары и сколько раз могла делаться техническая запись жеребьевки», — говорится в заявлении.

«Краснодар» и «Динамо» стали соперниками на групповом этапе Кубка России
Спорт
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

В пресс-службе РФС заявили «РБК Спорт», что жеребьевка длилась около двух часов и по договоренности с «Матч ТВ» ее не транслировали. Также в организации указали, что присутствие представителей клубов является необязательным по регламенту, и назвали «оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу» обвинения в возможных манипуляциях.

В Кубке России сыграют 104 клуба.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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