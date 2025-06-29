«Краснодар» и «Динамо» стали соперниками на групповом этапе Кубка России

«Динамо» и «Краснодар» попали в группу B, а ЦСКА с «Локомотивом» — в группу C

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

РФС опубликовал результаты жеребьевки группового этапа «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России по футболу.

Фото: РФС

Клубы РПЛ разделены на четыре группы. Первый тур начнется 29 июля.

Состав групп: группа А: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Торпедо»; группа B: «Краснодар», «Динамо», «Крылья Советов», «Сочи»; группа C: «Спартак», «Ростов», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН»; группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика».

Две первые команды в каждой группе выйдут в верхнюю сетку плей-офф, третьи команды — в нижнюю сетку.

В пресс-службе РФС назвали жеребьевку «самой глобальной и затяжной в истории турнира» и отметили, что контуры сетки обрели очертания вплоть до решающего матча.

Кубок разыгрывается по системе с двойными выбыванием с 2022 года. Команды поделены на «путь РПЛ» и «путь регионов», победители двух сеток встречаются в суперфинале.

В прошлом сезоне трофей выиграл ЦСКА.