«Краснодар» и «Динамо» стали соперниками на групповом этапе Кубка России
РФС опубликовал результаты жеребьевки группового этапа «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России по футболу.
Клубы РПЛ разделены на четыре группы. Первый тур начнется 29 июля.
Состав групп:
группа А: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Торпедо»;
группа B: «Краснодар», «Динамо», «Крылья Советов», «Сочи»;
группа C: «Спартак», «Ростов», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН»;
группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика».
Две первые команды в каждой группе выйдут в верхнюю сетку плей-офф, третьи команды — в нижнюю сетку.
В пресс-службе РФС назвали жеребьевку «самой глобальной и затяжной в истории турнира» и отметили, что контуры сетки обрели очертания вплоть до решающего матча.
Кубок разыгрывается по системе с двойными выбыванием с 2022 года. Команды поделены на «путь РПЛ» и «путь регионов», победители двух сеток встречаются в суперфинале.
В прошлом сезоне трофей выиграл ЦСКА.
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