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Спорт ,  
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«Краснодар» и «Динамо» стали соперниками на групповом этапе Кубка России

РФС назвал результаты жеребьевки Кубка России
«Динамо» и «Краснодар» попали в группу B, а ЦСКА с «Локомотивом» — в группу C
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

РФС опубликовал результаты жеребьевки группового этапа «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России по футболу.

Фото: РФС
Фото: РФС

Клубы РПЛ разделены на четыре группы. Первый тур начнется 29 июля.

Состав групп:

группа А: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Торпедо»;

группа B: «Краснодар», «Динамо», «Крылья Советов», «Сочи»;

группа C: «Спартак», «Ростов», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН»;

группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика».

Две первые команды в каждой группе выйдут в верхнюю сетку плей-офф, третьи команды — в нижнюю сетку.

В пресс-службе РФС назвали жеребьевку «самой глобальной и затяжной в истории турнира» и отметили, что контуры сетки обрели очертания вплоть до решающего матча.

Кубок разыгрывается по системе с двойными выбыванием с 2022 года. Команды поделены на «путь РПЛ» и «путь регионов», победители двух сеток встречаются в суперфинале.

В прошлом сезоне трофей выиграл ЦСКА.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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