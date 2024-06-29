Новак Джокович: я очень хочу побороться за титул на Уимблдоне

Новак Джокович заявил о готовности побороться за победу на Уимблдоне

В начале июня Джокович перенес операцию из-за разрыва мениска, его участие в Уимблдоне было под вопросом. Серб заявил, что во время тренировок не почувствовал необходимость беречь колено

Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович, перенесший в начале июня операцию на колене, заявил, что рассчитывает побороться за победу на стартующем в понедельник Уимблдоне. Слова серба приводит AP.

Джокович порвал мениск в 1/8 финала «Ролан Гаррос» с Франсиско Серундоло, но смог победить в пяти партиях, а с четвертьфинала снялся. 6 июня серб сообщил, что операция прошла успешно. L'Equipe писала, что Джокович не успеет восстановиться к Уимблдону.

«Я приехал сюда не для того, чтобы сыграть несколько раундов и доказать себе и другим, что я действительно могу отыграть один-два матча. Я очень хочу побороться за титул», — сказал Джокович.

По его словам, последние три дня показали ему, что он может соревноваться на самом высоком уровне в течение следующих нескольких недель. Серб отметил, что во время тренировок не чувствовал, что ему надо беречь прооперированное колено.

В первом круге Уимблдона 37-летний Джокович сыграет с чехом Витом Копрживой (123-я ракетка мира).

Джокович семь раз побеждал на Уимблдоне. В прошлом году он уступил в финале испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах.