Новак Джокович заявил о готовности побороться за победу на Уимблдоне
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович, перенесший в начале июня операцию на колене, заявил, что рассчитывает побороться за победу на стартующем в понедельник Уимблдоне. Слова серба приводит AP.
Джокович порвал мениск в 1/8 финала «Ролан Гаррос» с Франсиско Серундоло, но смог победить в пяти партиях, а с четвертьфинала снялся. 6 июня серб сообщил, что операция прошла успешно. L'Equipe писала, что Джокович не успеет восстановиться к Уимблдону.
«Я приехал сюда не для того, чтобы сыграть несколько раундов и доказать себе и другим, что я действительно могу отыграть один-два матча. Я очень хочу побороться за титул», — сказал Джокович.
По его словам, последние три дня показали ему, что он может соревноваться на самом высоком уровне в течение следующих нескольких недель. Серб отметил, что во время тренировок не чувствовал, что ему надо беречь прооперированное колено.
В первом круге Уимблдона 37-летний Джокович сыграет с чехом Витом Копрживой (123-я ракетка мира).
Джокович семь раз побеждал на Уимблдоне. В прошлом году он уступил в финале испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах.
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