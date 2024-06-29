 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Новак Джокович заявил о готовности побороться за победу на Уимблдоне

Новак Джокович: я очень хочу побороться за титул на Уимблдоне
В начале июня Джокович перенес операцию из-за разрыва мениска, его участие в Уимблдоне было под вопросом. Серб заявил, что во время тренировок не почувствовал необходимость беречь колено
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович, перенесший в начале июня операцию на колене, заявил, что рассчитывает побороться за победу на стартующем в понедельник Уимблдоне. Слова серба приводит AP.

Джокович порвал мениск в 1/8 финала «Ролан Гаррос» с Франсиско Серундоло, но смог победить в пяти партиях, а с четвертьфинала снялся. 6 июня серб сообщил, что операция прошла успешно. L'Equipe писала, что Джокович не успеет восстановиться к Уимблдону.

«Я приехал сюда не для того, чтобы сыграть несколько раундов и доказать себе и другим, что я действительно могу отыграть один-два матча. Я очень хочу побороться за титул», — сказал Джокович.

Джокович потерял звание первой ракетки впервые с августа 2023 года
Спорт
Новак Джокович

По его словам, последние три дня показали ему, что он может соревноваться на самом высоком уровне в течение следующих нескольких недель. Серб отметил, что во время тренировок не чувствовал, что ему надо беречь прооперированное колено.

В первом круге Уимблдона 37-летний Джокович сыграет с чехом Витом Копрживой (123-я ракетка мира).

Джокович семь раз побеждал на Уимблдоне. В прошлом году он уступил в финале испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Новак Джокович
Материалы по теме
Российские теннисисты подписали декларации о нейтралитете для Уимблдона
Спорт
Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона
Спорт
Джокович перенес операцию на колене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Германии отменили гол. Что происходит на Евро Спорт, 22:05
Новак Джокович заявил о готовности побороться за победу на Уимблдоне Спорт, 22:05
Германия — Дания. Онлайн 1/8 финала Евро-2024 Спорт, 21:56
Минобороны сообщило об ударе «Искандер-М» по месту разгрузки эшелона ВСУ Политика, 21:42
МВД Сербии назвало терактом нападение у посольства Израиля в Белграде Политика, 21:38
Нашедший помощь для военных на свалке ростовчанин сообщил о деле на себя Общество, 21:37
В Литве активистку оштрафовали на €700 за пост с Лениным Политика, 21:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгороде дрон сбросил взрывчатку на парковку Политика, 21:15
Times сообщила об опасениях НАТО из-за тайных операций России на дне моря Политика, 21:15
Действующий чемпион Евро Италия сенсационно проиграла в 1/8 финала Спорт, 20:56
Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью дроне Политика, 20:45
Роспотребнадзор начал расследование после отравления 30 детей в Пензе Общество, 20:29
Маск словом «лол» прокомментировал пост о победе Байдена на дебатах Политика, 20:23
Клуб НХЛ выбрал на драфте самого ценного игрока Кубка Гагарина Спорт, 20:22