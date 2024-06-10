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Спорт ,  
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Джокович потерял звание первой ракетки впервые с августа 2023 года

Новак Джокович потерял звание первой ракетки впервые с августа 2023 года
Джокович опустился с первого на третье место. Он не находился ниже второго места с января 2023 года
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Reuters)

Итальянец Янник Синнер впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Он сместил Новака Джоковича с первого места обновленного рейтинга АТР, который опубликован на сайте организации.

Синнер дошел до полуфинала завершившегося 9 июня «Ролан Гаррос», где уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. 22-летний итальянец обеспечил себе лидерство в рейтинге уже по ходу четвертьфинального матча в связи с тем, что Джокович снялся с турнира по причине травмы правого колена. Из-за повреждения он может пропустить и «Уимблдон».

Серб выиграл «Ролан Гаррос» в 2023 году. Таким образом, 37-летний теннисист смог защитить все 2000 очков и потеряет звание первой ракетки мира. Джокович возглавлял рейтинг с августа 2023 года.

Джокович опустился с первого на третье место. Он не находился ниже второго места с января 2023 года.

Рейтинг АТР от 10 июня:

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 9525 очков;

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8580;

3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8360;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6485;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4710;

22 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1780;

43 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1097;

51 (56). Павел Котов (Россия) — 944;

92 (82). Аслан Карацев (Россия) — 645.
 

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Авторы
Теги
Руслан Алиев
Новак Джокович Янник Синнер Карлос Алькарас Александр Медведев Карен Хачанов ATP

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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