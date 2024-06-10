Джокович потерял звание первой ракетки впервые с августа 2023 года
Итальянец Янник Синнер впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Он сместил Новака Джоковича с первого места обновленного рейтинга АТР, который опубликован на сайте организации.
Синнер дошел до полуфинала завершившегося 9 июня «Ролан Гаррос», где уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. 22-летний итальянец обеспечил себе лидерство в рейтинге уже по ходу четвертьфинального матча в связи с тем, что Джокович снялся с турнира по причине травмы правого колена. Из-за повреждения он может пропустить и «Уимблдон».
Серб выиграл «Ролан Гаррос» в 2023 году. Таким образом, 37-летний теннисист смог защитить все 2000 очков и потеряет звание первой ракетки мира. Джокович возглавлял рейтинг с августа 2023 года.
Джокович опустился с первого на третье место. Он не находился ниже второго места с января 2023 года.
Рейтинг АТР от 10 июня:
1 (2). Янник Синнер (Италия) — 9525 очков;
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8580;
3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8360;
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6485;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4710;
22 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1780;
43 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1097;
51 (56). Павел Котов (Россия) — 944;
92 (82). Аслан Карацев (Россия) — 645.