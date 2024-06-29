Выигравшего два Кубка Стэнли россиянина обменяли в клуб-новичок НХЛ

Михаил Сергачев играл за «Тампу» с 2017 года, но в прошлом сезоне пропустил много матчей из-за травмы. Его обменяли в «Юту» на двух игроков и два выбора на драфте

Михаил Сергачев (справа) (Фото: Nathan Denette / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Михаил Сергачев перешел из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Юту», которая с нового сезона будет играть в НХЛ, сообщает Sportsnet.

«Тампа» получит за 26-летнего россиянина канадского центрфорварда Конора Гики, швейцарского защитника Яниса-Жерома Мозера, выбор во втором раунде драфта-2025 и 199-й выбор на драфте-2024.

Сергачев играл за «Тампу» с 2017 года, в 2020 и 2021 годах победил с клубом в Кубке Стэнли.

В прошлом сезоне Сергачев провел в регулярном чемпионате 34 матча, забросил две шайбы и сделал 17 передач, в плей-офф у него один пас в двух матчах. В декабре Сергачев получил травму ноги и вернулся на лед только в феврале.

В сборной России Сергачев стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

«Юта» базируется в Солт-Лейк-Сити. В апреле 2024-го лига поддержала создание в этом городе команды с использованием активов «Аризона Койотис».