Выигравшего два Кубка Стэнли россиянина обменяли в клуб-новичок НХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Михаил Сергачев перешел из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Юту», которая с нового сезона будет играть в НХЛ, сообщает Sportsnet.
«Тампа» получит за 26-летнего россиянина канадского центрфорварда Конора Гики, швейцарского защитника Яниса-Жерома Мозера, выбор во втором раунде драфта-2025 и 199-й выбор на драфте-2024.
Сергачев играл за «Тампу» с 2017 года, в 2020 и 2021 годах победил с клубом в Кубке Стэнли.
В прошлом сезоне Сергачев провел в регулярном чемпионате 34 матча, забросил две шайбы и сделал 17 передач, в плей-офф у него один пас в двух матчах. В декабре Сергачев получил травму ноги и вернулся на лед только в феврале.
В сборной России Сергачев стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.
«Юта» базируется в Солт-Лейк-Сити. В апреле 2024-го лига поддержала создание в этом городе команды с использованием активов «Аризона Койотис».
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