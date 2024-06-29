Двух россиян выбрали в топ-10 драфта НХЛ
Двух россиян выбрали в топ-10 драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года. У России рекордное представительство в топ-10 среди европейских стран.
Драфт прошел на арене «Сфера» в Лас-Вегасе.
«Монреаль Канадиенс» под пятым номером выбрал 18-летнего нападающего петербургского СКА Ивана Демидова.
В топ-5 драфта российский хоккеист последний раз попадал в 2018 году, когда форвард Андрей Свечников был выбран «Каролиной Харрикейнз» под вторым номером. «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал под 10-м номером защитника Антона Силаева.
Всего в топ-10 вошло три игрока не из Канады. «Чикаго Блэкхокс» выбрал 18-летнего белорусского защитника Артема Левшунова. Впервые в истории белорусский хоккеист вошел в топ-3 драфта. Впервые с 2014 года в топ-10 не вошли американские игроки.
В пятый раз в ХХI веке и во второй раз подряд двух россиян выбрали в первой десятке драфта.
В топ-10 в 2001 году вошли нападающие Илья Ковалчук («Атланта Трэшерз», 1-й), Александр Свитов («Тампа-Бэй Лайтнинг» 3-й), Станислав Чистов («Анахайм» 5-й), в 2004-м — нападающие Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 1-й) и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2-й), в 2018-м — форварды Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз», 2-й) и Виталий Кравцов («Нью-Йорк Рейнджерс», 9-й), в 2023-м защитник Дмитрий Симашев («Аризона», 6-й номер) и нападающий Матвей Мичков («Филадельфия», 7-й).
Всего в первом раунде драфта 2024 года клубы НХЛ выбрали четырех россиян. «Нэшвилл» под 22-м номером забрал с драфта форварда Егора Сурина, «Калгари» — под 28-м нападающего Матвея Гридина.
Во второй раз подряд и в шестой раз в ХХI веке не менее четырех россиян было выбрано в первом раунде. Рекордное количество россиян в ХХI веке было выбрано в 2001 году (5), а в истории НХЛ — в 2000-м (8).
При этом впервые с 2010 года ни один швед не был выбран в первом раунде драфта.
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