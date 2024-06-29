Как Селин Дион выбрала россиянина на драфте НХЛ

Селин Дион объявила о самом высоком выборе россиянина за 6 лет на драфте НХЛ

Перед объявлением выбора на драфте генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз назвал Селин Дион «нашей поклонницей № 1»

«Монреаль Канадиенс» выбрал российского нападающего Ивана Демидова под пятым номером драфта Националной хоккейной лиги (НХЛ). О выборе клуба из провинции Квебек объявила пятикратная обладательница Грэмми Селин Дион.

Перед объявлением выбора на драфте генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз назвал Селин Дион «нашей поклонницей № 1».

Дион родилась в городе Шарлемань (Квебек), который находится в 50 км от Монреаля. Она не раз посещала матчи «Монреаль Канадиенс», а также исполняла гимн на играх клуба.

Первый раунд драфта прошел на арене «Сфера» в Лас-Вегасе.

В первую пятерку драфта российский хоккеист последний раз попадал в 2018 году, когда форвард Андрей Свечников был выбран «Каролиной Харрикейнз» под вторым номером. Всего в первом раунде было выбрано четыре россиянина, два из них — в топ-10.