Как Селин Дион выбрала россиянина на драфте НХЛ
«Монреаль Канадиенс» выбрал российского нападающего Ивана Демидова под пятым номером драфта Националной хоккейной лиги (НХЛ). О выборе клуба из провинции Квебек объявила пятикратная обладательница Грэмми Селин Дион.
Перед объявлением выбора на драфте генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз назвал Селин Дион «нашей поклонницей № 1».
Дион родилась в городе Шарлемань (Квебек), который находится в 50 км от Монреаля. Она не раз посещала матчи «Монреаль Канадиенс», а также исполняла гимн на играх клуба.
Первый раунд драфта прошел на арене «Сфера» в Лас-Вегасе.
В первую пятерку драфта российский хоккеист последний раз попадал в 2018 году, когда форвард Андрей Свечников был выбран «Каролиной Харрикейнз» под вторым номером. Всего в первом раунде было выбрано четыре россиянина, два из них — в топ-10.
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