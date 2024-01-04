Клуб НХЛ поместил российского игрока в долгосрочный список травмированных
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев переведен «Тампа-Бэй Лайтнинг» в долгосрочный список травмированных, сообщает Daily Faceoff со ссылкой на заявление клуба НХЛ.
Сергачев получил травму ноги 19 декабря в матче с «Сент‑Луис Блюз» (6:1) — в ногу защитника попала шайба, он с трудом добрался до скамейки запасных и пропустил остаток игры. После травмы россиянин был в списке игроков, возвращение которых ожидается в ближайшее время.
«Тампа» в четверг вызвала из фарм-клуба защитников Шона Дэя и Деклана Карлайла.
Сергачев в этом сезоне провел 33 матча, в которых забросил две шайбы и сделал 17 передач при показателе полезности «минус 15».
Защитник выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. В 2019 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.
«Тампа» идет на десятом месте в Восточной конференции.
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