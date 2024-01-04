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Клуб НХЛ поместил российского игрока в долгосрочный список травмированных

Daily Faceoff: «Тампа» поместила Сергачева в долгосрочный список травмированных
Сергачев не играл с 19 декабря, когда ему в ногу попала шайба. Возвращение россиянина ожидалось в ближайшие дни, но клуб перевел его в список игроков, которым требуется длительное восстановление, и вызвал двух защитников из AHL
Михаил Сергачев
Михаил Сергачев (Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев переведен «Тампа-Бэй Лайтнинг» в долгосрочный список травмированных, сообщает Daily Faceoff со ссылкой на заявление клуба НХЛ.

Сергачев получил травму ноги 19 декабря в матче с «Сент‑Луис Блюз» (6:1) — в ногу защитника попала шайба, он с трудом добрался до скамейки запасных и пропустил остаток игры. После травмы россиянин был в списке игроков, возвращение которых ожидается в ближайшее время.

«Тампа» в четверг вызвала из фарм-клуба защитников Шона Дэя и Деклана Карлайла.

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Фото:James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Сергачев в этом сезоне провел 33 матча, в которых забросил две шайбы и сделал 17 передач при показателе полезности «минус 15».

Защитник выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. В 2019 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.

«Тампа» идет на десятом месте в Восточной конференции.

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