В сборной Франции показали новую маску сломавшего нос Мбаппе
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший перелом носа на старте Евро, поменял маску перед 1/8 финала с Бельгией. Фотография форварда опубликована на странице команды в соцсети X.
Сборная Франции сыграет с Бельгией 1 июля. В субботу французы провели очередную тренировку, на которой Мбаппе был в новой маске.
Мбаппе получил травму 17 июня в концовке матча с Австрией (1:0), после чего пропустил игру с Нидерландами (0:0) и вернулся на поле в заключительной встрече группового этапа с Польшей (1:1).
Мбаппе сначала сделали защитную маску в цветах французского флага, но по правилам УЕФА такие элементы экипировки должны быть одноцветными. Поэтому с поляками Мбаппе играл в черной маске.
L'Equipe 27 июня писала, что Мбаппе было неудобно в этой маске — она была недостаточно тонкая, неплотно прилегала к лицу из-за отека после перелома, в ней скапливалась влага и было ограничено периферическое зрение.
У Мбаппе один гол в двух матчах Евро.
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