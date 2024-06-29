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Евро-2024 ,  
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В сборной Франции показали новую маску сломавшего нос Мбаппе

Сборная Франции показала новую маску сломавшего нос Килиана Мбаппе
Сюжет
Евро-2024
Килиан Мбаппе провел в маске матч против Польши, но, по данным L'Equipe, она его не очень устраивала — в ней скапливалась влага и было ограничено периферическое зрение. В субботу форвард тренировался в новой маске
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: equipedefrance / X)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший перелом носа на старте Евро, поменял маску перед 1/8 финала с Бельгией. Фотография форварда опубликована на странице команды в соцсети X.

Сборная Франции сыграет с Бельгией 1 июля. В субботу французы провели очередную тренировку, на которой Мбаппе был в новой маске.

Мбаппе получил травму 17 июня в концовке матча с Австрией (1:0), после чего пропустил игру с Нидерландами (0:0) и вернулся на поле в заключительной встрече группового этапа с Польшей (1:1).

УЕФА разрешил Мбаппе играть в черной маске
Спорт
Килиан Мбаппе

Мбаппе сначала сделали защитную маску в цветах французского флага, но по правилам УЕФА такие элементы экипировки должны быть одноцветными. Поэтому с поляками Мбаппе играл в черной маске.

L'Equipe 27 июня писала, что Мбаппе было неудобно в этой маске — она была недостаточно тонкая, неплотно прилегала к лицу из-за отека после перелома, в ней скапливалась влага и было ограничено периферическое зрение.

У Мбаппе один гол в двух матчах Евро.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе
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