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Евро-2024 ,  
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УЕФА разрешил Мбаппе играть в черной маске

RMC Sport: УЕФА разрешил Мбаппе играть в черной маске
Сюжет
Евро-2024
Мбаппе после перелома носа пробовал разные маски, в том числе в цветах французского флага, но несколько цветов на медицинских аксессуарах запрещены. Форвард будет играть в черной маске, на которой его имя написано белыми буквами
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Clive Mason / Getty Images)

УЕФА разрешил форварду сборной Франции Килиану Мбаппе играть в защитной маске черного цвета, пишет RMC Sport.

Мбаппе получил перелом носа в первом матче турнира с Австрией 17 июня (1:0) и пропустил игру с Нидерландами (0:0). Ему не потребовалась операция. Возвращение футболиста на поле ожидается в игре с Польшей 25 июня.

Мбаппе 20 июня тренировался в маске в цветах французского флага, но правилами УЕФА использовать ее во время матча запрещено — маска должна быть одного цвета и не должна идентифицировать команду или производителя.

На последней маске Мбаппе написано его имя белым цветом.

Сломавший нос Мбаппе сыграет в матче с поляками на Евро
Спорт
Килиан Мбаппе

Сборная Франции с четырьмя очками занимает второе место в группе D и может пройти в плей-офф еще до матча с поляками.

Если в понедельник вечером албанцы (одно очко) не смогут победить испанцев, то французы даже в случае проигрыша уже попадут как минимум в четверку лучших сборных, занявших третьи места.

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Теги
Анна Сатдинова
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